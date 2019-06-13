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13 Haziran 2019, Perşembe
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'da Krstajic dönemi sona erdi

Sırbistan'da Krstajic dönemi sona erdi

ANKARA (AA) - Federasyonu, çalıştıran ile yollarını ayırdı.

ANKARA (AA) - Federasyonu, çalıştıran ile yollarını ayırdı.

Federasyondan yapılan açıklamada, Sırbistan A Milli Futbol Takımı'nda görev alan 45 yaşındaki Sırp teknik adamla varılan karşılıklı anlaşmanın ardından yolların ayrıldığı belirtildi.

Krstajic, kariyerindeki ilk teknik direktörlük deneyimini Sırbistan Milli Takımı'nda gerçekleştirdi. 2017'de göreve geldiği Sırbistan'a Uluslar Ligi'nde grup liderliği yaşatan Mladen Krstajic, devam eden 2020 Avrupa Şampiyonası () Elemeleri'nde ise aynı başarıyı tekrarlayamadı.

EURO 'nde Sırbistan, 3 maçta 4 puan toplayarak B Grubu'nda 3. sırada yer alırken, geçen hafta 'ya 5-0 yenilmesinin ardından Krstajic'in taktik anlayışı, ülke basınında sert eleştirilere maruz kalmıştı.

  1. 14.06.2019
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