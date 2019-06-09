Portekiz Hollanda maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? UEFA Uluslar Ligi final maçı CANLI yayın bilgileri, ilk 11'ler...
UEFA Uluslar Ligi finalinde Portekiz ile Hollanda karşı karşıya gelecek. Futbolseverler de bu heyecan ve seyir zevki yüksek mücadeleye dair CANLI yayın bilgilerini araştırıyor. Peki, Portekiz - Hollanda maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Karşılaşmayla ilgili önemli ayrıntılar ve maç öncesi kritik bilgiler FOTOMAC.COM.TR'de...
UEFA Uluslar Ligi'nde Hollanda, İngiltere'yi normal süresi 1-1 biten maçın uzatma devrelerinde 3-1 yenerek finalde Portekiz'in rakibi oldu. Bu gelişmenin ardından, Portekiz ile Hollanda arasında oynanacak final müsabakasının tarihi merak konusu oldu.
İlk finalist Portekiz ile Hollanda milli futbol takımları arasındaki UEFA Uluslar Ligi finali oynanacak. Portekiz ile Hollanda Milli Takımı, oynanacak final karşılaşmasında UEFA tarafından ilk kez organize edilen Uluslar Ligi'nin ilk şampiyonu olmak için mücadele edecek. Peki, Portekiz Hollanda maçı ne zaman?
Portekiz - Hollanda maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?
Avrupa futbolunun milli takım düzeyindeki yeni turnuvası TSİ 21.45'te oynanacak. Portekiz'in Porto kentindeki Dragao Stadı'nda oynanacak finali, İspanyol hakem Alberto Undiano yönetecek. Dom Afonso Henriques Stadyumu'nda oynanacak olan karşılaşma, S Sport ekranlarından canlı olarak izlenebilecek.
MUHTEMEL 11'LER:
Portekiz: Rui Patrício, João Cancelo, Pepe, Rúben Dias, Raphael Guerreiro, Rúben Neves, William Carvalho, Bruno Fernandes, Bernardo Silva, Ronaldo, Gonçalo Guedes.
Hollanda: Cillessen, Dumfries, de Ligt, van Dijk, Blind, de Roon, Wijnaldum, de Jong, Bergwijn, Babel, Memphis.
Yarı final karşılaşmalarını kaybeden takımlar İsviçre ile İngiltere ise yarın TSİ 16.00'da üçüncülük maçına çıkacak.
- 09.06.2019
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Portekiz Hollanda maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? UEFA Uluslar Ligi final maçı CANLI yayın bilgileri, ilk 11'ler... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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