Paris Saint-Germain'in Brezilyalı yıldızı Dani Alves, Neymar'ın takımdan ayrılmayacağını söyledi.
Paris Saint-Germain'in Brezilyalı yıldızı Dani Alves, Neymar'ın takımdan ayrılmayacağını söyledi. Vatandaşı hakkında konuşan Alves, "Eyfel Kulesi üzerine bahse girerim ki Neymar, PSG'de kalacak. R. Madrid veya Barcelona'ya gitmeyecek" ifadelerini kullandı.
- 25.5.2019
FOTOMAÇ GÜNDEM
Alves: Neymar PSG’de kalacak haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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