Alves: Neymar PSG’de kalacak

Paris Saint-Germain'in Brezilyalı yıldızı Dani Alves, Neymar'ın takımdan ayrılmayacağını söyledi. Vatandaşı hakkında konuşan Alves, "Eyfel Kulesi üzerine bahse girerim ki Neymar, PSG'de kalacak. R. Madrid veya Barcelona'ya gitmeyecek" ifadelerini kullandı.