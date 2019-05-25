Alves: Neymar PSG’de kalacak – Fotomaç – 25 Mayıs 2019
25 Mayıs 2019, Cumartesi
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Alves: ’de kalacak

Alves: Neymar PSG’de kalacak

Saint-Germain'in Brezilyalı yıldızı , 'ın takımdan ayrılmayacağını söyledi.

Saint-Germain'in Brezilyalı yıldızı , 'ın takımdan ayrılmayacağını söyledi. Vatandaşı hakkında konuşan Alves, "Eyfel Kulesi üzerine bahse girerim ki Neymar, 'de kalacak. R. Madrid veya 'ya gitmeyecek" ifadelerini kullandı.

  1. 25.5.2019
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