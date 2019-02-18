Malazgirtli sporcular derbiyi statta izleyecek
Muş’un Malazgirt ilçesindeki 30 sporcu, 25 Şubat’ta yapılacak Beşiktaş-Fenerbahçe derbisine götürecek.
Yeşilay tarafından geçtiğimiz yıl hayata geçirilen "Hayata Sporla Yeşil Işık Yak" projesi ile gençler spora yönlendirilmiş ve 9-19 yaş arasındaki 150 çocuk ve gencin bağımlılıklardan uzak tutularak futbolla sosyal hayata katılım düzeylerinin artırılması hedeflenmişti. Aralık 2017'de hayata geçirilen projenin Türkiye genelinde büyük bir başarıya imza atması üzerini Yeşilay Cemiyeti, yaklaşık 30 kişilik sporcu kafilesini 25 Şubat'ta yapılacak Beşiktaş-Fenerbahçe derbisine götürecek.
"Hayata Sporla Yeşil Işık Yak" projesi kapsamında Malazgirt'ten İstanbul'a gidecek olan çocuklar, ilk olarak İstanbul'un tarihi, kültürel yerlerini tanıma imkânı bulacaklar. Çocuklar, Süper Lig'in 23. haftasında Vodafone Park'ta oynanacak Beşiktaş-Fenerbahçe karşılaşmasını da tribünden izleyecekler.
1071 Malazgirt Spor Kulübü idarecileri tarafından dün seçmeleri yapılan 30 kişilik sporcu grubu, derbi maçını izleyecekleri için mutlu olduklarını belirterek, Türk Yeşilay Cemiyetine ve 1071 Malazgirt Spor Kulübü Başkanı İbrahim Kaddafi Türeli ve ekibine teşekkür ettiler.
- 18.2.2019 10:55
- Güncelleme: 18.2.2019 11:09
-
İşte çifte standart
Toplam 1
Yorum
İşte çifte standart. Kasımpaşanın Trabzonun penaltısı tekrar edildi Bjkninki tekrarlandı. Diagne kasımpaşadayken kırmızı görüyordu Gsde görmüyor
-
Bambaşka bir Beşiktaş!
Toplam 1
Yorum
karakartal Kagawa ve Burak transferleriyle kadro dengeyi buldu buda başarıyı ve istikrarı getirdi
-
Teselli etti
Toplam 1
Yorum
trabzon canımız sağolsun
Malazgirtli sporcular derbiyi statta izleyecek haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.