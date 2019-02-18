Malazgirtli sporcular derbiyi statta izleyecek
18 Şubat 2019, Pazartesi
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Malazgirtli sporcular derbiyi statta izleyecek

Malazgirtli sporcular derbiyi statta izleyecek

’un Malazgirt ilçesindeki 30 sporcu, ’ta yapılacak Beşiktaş-Fenerbahçe derbisine götürecek.

Yeşilay tarafından geçtiğimiz yıl hayata geçirilen "" projesi ile gençler spora yönlendirilmiş ve 9-19 yaş arasındaki 150 çocuk ve gencin bağımlılıklardan uzak tutularak futbolla sosyal hayata katılım düzeylerinin artırılması hedeflenmişti. Aralık 2017'de hayata geçirilen projenin genelinde büyük bir başarıya imza atması üzerini , yaklaşık 30 kişilik sporcu kafilesini 'ta yapılacak Beşiktaş-Fenerbahçe derbisine götürecek.

"Hayata Sporla Yeşil Işık Yak" projesi kapsamında Malazgirt'ten 'a gidecek olan çocuklar, ilk olarak İstanbul'un tarihi, kültürel yerlerini tanıma imkânı bulacaklar. Çocuklar, 'in 23. haftasında Vodafone Park'ta oynanacak Beşiktaş-Fenerbahçe karşılaşmasını da tribünden izleyecekler.
idarecileri tarafından dün seçmeleri yapılan 30 kişilik sporcu grubu, derbi maçını izleyecekleri için mutlu olduklarını belirterek, Türk Yeşilay Cemiyetine ve 1071 Malazgirt Spor Kulübü Başkanı İbrahim Kaddafi Türeli ve ekibine teşekkür ettiler.

  1. 18.2.2019 10:55
  2. Güncelleme: 18.2.2019 11:09
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