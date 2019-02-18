Şenol Güneş Fenerbahçe derbisi hazırlıklarına başladı

"Aynı duygu ve düşünceyle. Başkan arkamızda, camia bizi seviyor. Taraftarın sevgisi tarif edilemez. Sabırlı olacağız, inatçı olacağız, en önemlisi de akıllı olacağız. Bu çıkışımızı devam ettireceğiz" dediği ifade edildi.