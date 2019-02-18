Şenol Güneş Fenerbahçe derbisi hazırlıklarına başladı
Tesislerde kampa giren Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş Fenerbahçe'nin maçlarını izliyor. Oyuncularına uyarılar yapmaya da başlayan usta hocanın amacı galibiyet serisinin sürmesi.
18 Şubat 2019 Pazartesi 07:55
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Beşiktaş'ta gelecek hafta pazartesi günü oynanacak Fenerbahçe için düğmeye çoktan basıldı. Sezonun ikinci yarısına hızlı başlayarak 5 maçta 4 galibiyet alan siyah-beyazlıların hedefinde seriyi sürdürmek var.
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Bu doğrultuda çalışmalara start veren teknik direktör Şenol Güneş de tesislerde adeta kamp kurdu. Usta çalıştırıcının sarı-lacivertli takımın oynadığı maçları izleyerek rakibin hücum ve defans organizasyonları hakkında not aldığı ifade edilirken, bugün start alacak antrenmanlarda taktik çalışmalara geçeceği bildirildi.
KAGAWA VE DORUKHAN'A ÖZEL İLGİ
Talebelerine 1 gün izin veren Güneş'in derbi için motivasyon konuşmalarına da başladığı ve "Çıkıp sadece işimizi yapalım."
"Aynı duygu ve düşünceyle. Başkan arkamızda, camia bizi seviyor. Taraftarın sevgisi tarif edilemez. Sabırlı olacağız, inatçı olacağız, en önemlisi de akıllı olacağız. Bu çıkışımızı devam ettireceğiz" dediği ifade edildi.
Öte yandan bazı isimlerle yakından ilgilenen tecrübeli teknik adamın, yardımcısı Guti'den Kagawa, Dorukhan gibi oyuncuları özel olarak derbiye hazırlamasını istediği kaydedildi.