Halı sahada attığı gole sevinirken kalp krizi geçirip hayatını kaybetti
Aydın'ın Köşk ilçesinde, halı sahada maç sırasında attığı göle sevinirken kalp krizi geçiren Recep Kılınç yaşamını yitirdi.
Aydın'ın Köşk ilçesinde yaşayan evli, 3 çocuk babası Recep Kılınç (33), 15 Şubat günü saat 23.00 sıralarında bir grup arkadaşı ile maç yapmak için Köşk Belediyesi'ne ait halı sahaya gitti.
Maç sırasında attığı golün sevincini yaşayan Kılınç, bir anda fenalaştı. Arkadaşları, Kılınç'a ilk müdahaleyi yaptı, ardından da yakındaki bir Aile Sağlığı Merkezi'ne götürdü.
Kalp krizi geçirdiği belirlenen Kılınç, ambulansla Aydın Atatürk Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.
Tedaviye alınan Kılınç, doktorların müdahalesine karşın kurtarılamadı.
Acı haberi alan Kılınç'ın arkadaşları ve ailesi gözyaşlarına boğuldu. Polis, Kılınç'ın ölümüyle ilgili soruşturma başlattı.
- 17.2.2019 13:13
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Toplam 16
Yorum
austin bu fernandonun geldiğindeki ilk 7-8 maç hariç budur dediğim tek maçı yok ndiaye hayalet belhanda hep aynı diagne tipik bizim lig orta sıra
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Toplam 16
Yorum
austin gskalitesi düşürüldü marcao,luyindama bunlar vasattkmın orta oyuncuları diagne sadece bizim ligde bişey yapmış adam ortasaha zaten hep bitik
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Toplam 10
Yorum
OSMO Hakemlerde insandır hata yapabilir
Halı sahada attığı gole sevinirken kalp krizi geçirip hayatını kaybetti haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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