Halı sahada attığı gole sevinirken kalp krizi geçirip hayatını kaybetti
17 Şubat 2019, Pazar
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Halı sahada attığı gole sevinirken kalp krizi geçirip hayatını kaybetti

Halı sahada attığı gole sevinirken kalp krizi geçirip hayatını kaybetti

'ın Köşk ilçesinde, halı sahada maç sırasında attığı göle sevinirken kalp krizi geçiren yaşamını yitirdi.

'ın Köşk ilçesinde yaşayan evli, 3 çocuk babası (33), 15 Şubat günü saat 23.00 sıralarında bir grup arkadaşı ile maç yapmak için Köşk Belediyesi'ne ait halı sahaya gitti.

Maç sırasında attığı golün sevincini yaşayan Kılınç, bir anda fenalaştı. Arkadaşları, Kılınç'a ilk müdahaleyi yaptı, ardından da yakındaki bir Aile Sağlığı Merkezi'ne götürdü.

Kalp krizi geçirdiği belirlenen Kılınç, ambulansla Aydın Atatürk Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

Tedaviye alınan Kılınç, doktorların müdahalesine karşın kurtarılamadı.

Acı haberi alan Kılınç'ın arkadaşları ve ailesi gözyaşlarına boğuldu. Polis, Kılınç'ın ölümüyle ilgili soruşturma başlattı.

  1. 17.2.2019 13:13
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