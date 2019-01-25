Devler Timo Werner’in peşinde – Fotomaç – 25 Ocak 2019
25 Ocak 2019, Cuma
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Devler ’in peşinde

Devler Timo Werner’in peşinde

Gelecek vadeden futbolcular arasında yer alan ’e , , ve ’in talip olduğu öne sürüldü.

'da Leipzig forması giyen ve büyük gelecek vadeden 'e dev kulüpler talip oldu. Bild gazetesinde yer alan habere göre, 22 yaşındaki futbolcuyla , , ve 'nin ilgilendiği ve yakın zamanda bu takımlardan birine olacağı iddia edildi.

Timo Werner, bu sezon RB Leipzig ile 18 maçta 11 gol ve 2 asistlik bir performans ortaya koydu.
  1. 25.1.2019 11:14
  2. Güncelleme: 25.1.2019 11:24
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