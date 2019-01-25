Devler Timo Werner’in peşinde
Gelecek vadeden futbolcular arasında yer alan Timo Werner’e Liverpool, Barcelona, Real Madrid ve PSG’in talip olduğu öne sürüldü.
Timo Werner, bu sezon RB Leipzig ile 18 maçta 11 gol ve 2 asistlik bir performans ortaya koydu.
- 25.1.2019 11:14
- Güncelleme: 25.1.2019 11:24
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Felaketler zinciri!
Toplam 7
Yorum
YANAL DA, YALAN. TEK GERÇEK, AYKUT KOCAMAN.
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Adem Ljajic beklemede! Transfer...
Toplam 4
Yorum
savaş madem çok para var, neden sağbek,iki kanat oyuncusu ve bir forvet alınmıyor.Kasımpaşanın mısırlı oyuncusuna mı kaldık.
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Adem Ljajic beklemede! Transfer...
Toplam 4
Yorum
Kasım Aile olarak BJK liyim temennimiz kulüp fazla yıpratılmadan başkanın hesap sorularak uzaklaştırılmasını rica ediyoruz istemiyoruz.
Devler Timo Werner’in peşinde haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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