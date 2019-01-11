"İddaa" yeniden ihaleye çıkacak
11 Ocak 2019, Cuma
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"İddaa" yeniden ihaleye çıkacak

"İddaa" yeniden ihaleye çıkacak

Spor Toto Teşkilat Başkanlığının, " ve Müşterek Bahis Oyunlarının" özel hukuk yaptırılması için 2019'a kadar teklif alacağı kararı 'de yayımlandı.

Spor Toto Teşkilat Başkanlığı, "İddaa" olarak bilinen " ve Müşterek Bahis Oyunlarının" özel hukuk yaptırılması için ihaleye çıkacak.

'nin bugünkü sayısında yer alan ilana göre, spor müsabakalarına dayalı sabit ihtimalli ve düzenleme işine ilişkin merkezi bahis sistemi ve risk yönetim merkezi kurulması ve işletilmesi, başbayilik iş ve hizmetleri ile bayilik yönetimi iş ve hizmetleri, kapalı teklif usulü ile özel hukuk tüzel kişilerine
yaptırılacak.

Teklifler 2019'da saat 09.30'a kadar Spor Toto Teşkilat Başkanlığı Destek Hizmetleri Şube Müdürlüğüne sunulacak. Posta veya kargo ile sunulan teklifler değerlendirmeye alınmayacak.

Teklif vereceklerin 318 milyon 932 bin 205,42 TL tutarında geçici teminat sunmaları gerekiyor. Geçici teminat olarak sunulan teminat mektuplarının İdari Şartname ekindeki örneğe uygunluğu ve geçerlilik süresinin tekliflerin geçerlilik süresinden en az 30 gün fazla süreli olması zorunlu tutuluyor.

İşin süresi ise sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 10 yıl geçerli olacak.

Spor Toto Teşkilat Başkanlığı, 27 Kasım'da düzenlenen İddaa ihalesini, yalnız bir firmanın teklif vermesi üzerine, "Rekabetin sağlanamadığı" gerekçesiyle 10 Aralık'ta iptal etmişti.

  1. 11.1.2019 10:35
  2. Güncelleme: 11.1.2019 11:12
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