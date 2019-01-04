Ronaldo yeni yıla ödülle başladı
04 Ocak 2019, Cuma
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Ronaldo yeni yıla ödülle başladı

Ronaldo yeni yıla ödülle başladı

, 'nde üst üste üçüncü kez yılın oyuncusu seçildi.

'nde (Globe Soccer Awards) en iyi oyuncu ödülünü, 'ta forma giyen kazandı.

Dubai'de gerçekleştirilen ödül töreninde Atletico Madridli Antoine Griezmann ve Saint-Germainli Kylian Mbappe'yi geçen , en iyi oyuncu kategorisinde üst üste üçüncü kez zirvede yer aldı.

"Taraftarın seçimi" kategorisinde de ödüle layık görülen Ronaldo, tören sonunda yaptığı konuşmada, "Yeni yıla bundan daha iyi giremezdim. Gösterilen yoğun ilgi ve ödüller nedeniyle herkese teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Organizasyonda, yılın teknik direktörü ödülünü son dünya şampiyonu 'yı çalıştıran alırken, kariyer ödülü ise Brezilyalı efsane futbolcu Ronaldo'ya verildi.

  1. 4.1.2019 12:28
  2. Güncelleme: 4.1.2019 14:12
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