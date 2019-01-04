Ronaldo yeni yıla ödülle başladı
Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo, 2019 Küresel Futbol Ödülleri'nde üst üste üçüncü kez yılın oyuncusu seçildi.
2019 Küresel Futbol Ödülleri'nde (Globe Soccer Awards) en iyi oyuncu ödülünü, Juventus'ta forma giyen Cristiano Ronaldo kazandı.
Dubai'de gerçekleştirilen ödül töreninde Atletico Madridli Antoine Griezmann ve Paris Saint-Germainli Kylian Mbappe'yi geçen Portekizli yıldız, en iyi oyuncu kategorisinde üst üste üçüncü kez zirvede yer aldı.
"Taraftarın seçimi" kategorisinde de ödüle layık görülen Ronaldo, tören sonunda yaptığı konuşmada, "Yeni yıla bundan daha iyi giremezdim. Gösterilen yoğun ilgi ve ödüller nedeniyle herkese teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.
Organizasyonda, yılın teknik direktörü ödülünü son dünya şampiyonu Fransa'yı çalıştıran Didier Deschamps alırken, kariyer ödülü ise Brezilyalı efsane futbolcu Ronaldo'ya verildi.
- 4.1.2019 12:28
- Güncelleme: 4.1.2019 14:12
- Tobias Heintz'ın imza töreninden fotoğraflar
- Burak Yılmaz'ın Beşiktaş'taki ilk antrenmanından fotoğraflar
- Trabzonspor Burak Yılmaz'ı KAP'a bildirdi! İşte Beşiktaş'ın ödeyeceği ücret
- Fenerbahçe ve Beşiktaş Sadık Çiftpınar için Malatyaspor'a tekliflerini sundu
- Sezona damga vuracak transfer hamlesi! Onur Kıvrak - Tolga Zengin takası...
-
Burak Yılmaz resmen Beşiktaş'ta! İşte ilk sözleri
Toplam 7
Yorum
orhan beşiktaş bir çöp kutusunu daha kadrosuna kattı xd.
-
Burak Yılmaz resmen Beşiktaş'ta! İşte ilk sözleri
Toplam 7
Yorum
kaya adam golcü beyler mbaye artık gol krallığında tek kalmaz burak yetişir ona.
-
Akbaş bilmecesi
Toplam 2
Yorum
eray volkan demirel iyi kaleci istenmeyebilir fakat kaleci lazım bize bizde yeniden doğar tolga kesin gitmeli kaleci defans stoper bir forvet dah
Ronaldo yeni yıla ödülle başladı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.