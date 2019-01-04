Benfica Rui Vitoria ile yollarını ayırdı
UEFA Avrupa Ligi’nde Galatasaray’ın rakibi olan Benfica’da Teknik Direktör Rui Vittoria ile yolların ayrıldığı açıklandı.
UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele eden Galatasaray'ın son 32 turunda karşılaşacağı rakibi Benfica'da şok ayrılık yaşandı. 2015 yılından bu yana Portekiz ekibini çalıştıran Teknik Direktör Rui Vittoria'nın görevine son verildiği belirtildi. Benfica cephesinden yapılan resmi açıklamada Portekizli çalıştırıcının görevine son verildiği bildirilirken, kulübün sosyal medya hesabından Vittoria için bir de teşekkür videosu yayımlandı. Portekiz ekibini B takım antrenörü Bruno Lage'nin çalıştıracağı açıklandı.
Benfica, 14 Şubat 2019'da UEFA Avrupa Ligi son 32 Turu mücadelesinde Galatasaray ile karşı karşıya gelecek.
- 4.1.2019 10:21
- Güncelleme: 4.1.2019 12:11
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Toplam 1
Yorum
hadi hadi artık ya satın. kaçırmayın fırsatı. mangala miranda luis felipe den ikisi alınsın. zeneli de iyi olur.
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Alan boşa çıktı
Toplam 1
Yorum
selez seleznov yedek ve ucuz fovet olarak gs de iş yapardı
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Beşiktaş kafilesi Antalya'ya gitti
Toplam 2
Yorum
? larin ne alaka
Benfica Rui Vitoria ile yollarını ayırdı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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