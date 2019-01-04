Benfica Rui Vitoria ile yollarını ayırdı
04 Ocak 2019, Cuma
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Rui Vitoria ile yollarını ayırdı

Benfica Rui Vitoria ile yollarını ayırdı

’nde ’ın rakibi olan ’da ile yolların ayrıldığı açıklandı.

'nde mücadele eden 'ın son 32 turunda karşılaşacağı rakibi 'da şok ayrılık yaşandı. 2015 yılından bu yana Portekiz ekibini çalıştıran 'nın görevine son verildiği belirtildi. Benfica cephesinden yapılan resmi açıklamada Portekizli çalıştırıcının görevine son verildiği bildirilirken, kulübün sosyal medya hesabından Vittoria için bir de teşekkür videosu yayımlandı. Portekiz ekibini B takım antrenörü Bruno Lage'nin çalıştıracağı açıklandı.
Benfica, 14 Şubat 2019'da UEFA Avrupa Ligi son 32 Turu mücadelesinde Galatasaray ile karşı karşıya gelecek.

  1. 4.1.2019 10:21
  2. Güncelleme: 4.1.2019 12:11
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