Ünal Karaman'ın oğlu oynamadan gitti
25 Aralık 2018, Salı
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'ın oğlu oynamadan gitti

Ünal Karaman'ın oğlu oynamadan gitti

Spor Toto 'de sezonun ilk yarısını 2'nci sırada tamamlayan Trabzonspor'u çalıştıran 'ın Karşıyaka'nın altyapısında yetişen oğlu Ersagun Akbar Karaman, Karışıyaka'da forma giyemeden ayrıldı.

Yeşil-kırmızılılarda 2012'den bu yana altyapıda oynayan 21 yaşındaki Ersagun, profesyonel olarak geçen sezon yalnız 1 lig, 1 de maçında şans buldu.

Bu sezon 3'üncü Lig'de hiç süre alamayan genç orta saha oyuncusu, kulüple anlaşıp geçtiğimiz 5 Aralık'ta sözleşmesini feshetti. 'nde iç mimarlık da okuyan genç futbolcunun ara transferde şansını 2'nci Lig ve 3'üncü Lig takımlarında deneyeceği öğrenildi. Karşıyaka'da Ersagun'la birlikte forma şansı bulamayan Batuhan Çalışkan ve Batuhan Altın'da yönetimle anlaşıp bonservislerini aldı.

CİHAT ARSLAN'DAN 200 BİLET
Karşıyaka'da 20 Ocak'ta oynanacak Büyükşehir Belediyespor maçı öncesi futbol takımına mali katkı sağlamak için başlatılan hatıra bileti kampanyasına 'deki Akhisarspor'un teknik direktörü da destek verdi. Futbolculuk kariyerinde Karşıyaka'da parlayıp ardından Galatasaray'a olan, ardından Akhisarspor'da 2012-13 sezonunda ve geçen sezonun ikinci yarısında teknik direktörlük yapan Arslan, 25 TL'lik hatıra biletlerden 200 adet satın alarak eski futbolcularına 5 bin TL katkı sağladı.

Karşıyaka yönetimi, kampanya kapsamında özellikle Süper Lig, Tahincioğlu ve Voleybol Sultanlar Ligi'nde halen görev yapan eski oyuncuları ile eski çalıştırıcılarından destek bekliyor. 31 Mart'taki yerel seçimler öncesi belediye başkan adaylarını da ziyaret ederek hatıra bileti satmaya çalışacak yönetim, yarışmacı branşlardaki tüm sporcularla birlikte perşembe günü Folkart Gallery'deki Büyük Dahi Sergisi'ni ziyaret edecek.

  1. 25.12.2018 14:29
  2. Güncelleme: 25.12.2018 16:40
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