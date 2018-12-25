UEFA standartlarındaki stadyumun yüzde 50’si tamamlandı
Karaman’a yapılan UEFA standartlarındaki stadyumun yüzde 50’si tamamlandı. Karaman Belediye Başkanı Ertuğrul Çalışkan, yeni stadyumun Karaman’a hızlı trenden sonra yapılan en büyük ikinci yatırım olduğunu belirtti.
Karaman Belediye Başkanı Ertuğrul Çalışkan, Proje Müdürü Hızır Biber ile birlikte Üniversite Mahallesi Kırbağı mevkisinde yapımı devam eden stadyumun inşaatında incelemelerde bulundu. Stadyumun son durumu hakkında açıklamalar yapan Çalışkan, "İlimize yapılan yeni stadyumumuz bir aksilik olmazsa 2019 yılının sonu itibarıyla tamamlanmış olacak" dedi.
Çalışkan, UEFA standartlarında 15 bin kapasiteli stadyumda 23 loca, kafeterya ve restoranlar bulunduğuna da dikkat çekerek, "Tamamlandığında Karaman günümüz standartlarında bir stadyuma kavuşmuş olacak. Böylelikle de spor alt yapısının önemli eksiğini de tamamlamış olacağız. Çünkü Karaman'ımızda Gençlik ve Spor Bakanlığımızla birlikte sürdüğümüz ve Cumhurbaşkanımızın da çok destek verdiği spor alanlarını oluşturuyoruz. Futbol sahamızın bitmesiyle de bunu taçlandırmış olacağız" diye konuştu.
"KARAMAN'A HIZLI TRENDEN SONRA YAPILAN İKİNCİ BÜYÜK YATIRIM"
Başkan Çalışkan, şehir merkezinde, merkezi yatırımların içerisinde hızlı trenden sonra en büyük yatırımın stadyum olduğunu belirterek, "Stadyum yaklaşık 100 milyon TL'ye tamamlanacak. Stadyum aynı zamanda 50 bin metrekare arsanın üzerine oturuyor. Bu arsayı da Karaman Belediyesi tarafından Gençlik ve Spor Bakanlığı'na hibe yapılmış bir şekilde ortak sürdürdüğümüz projedir. Bütçe büyüklüğü noktasında şehrimizde en önemlilerinden birisi diye biliriz" şeklinde konuştu.
- 25.12.2018 09:53
- Güncelleme: 25.12.2018 10:36
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Tolgay Arslan - Ozan Tufan takası yattı
Toplam 1
Yorum
umut şener volkan demirel ve dirar 3ü gelsin tolgay öyle gitsin bu oyuncular patlama yapar bizde burak dışında diagne çift forvet gelsin
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Fenerbahçe 9 gün izin yapacak
Toplam 1
Yorum
muti izin çok az 9 değil 29 gün olmalıydı yakım düşme potasında adamlar izin derdinde yazıklar olsun al parayı yat
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Potuk yetişecek
Toplam 1
Yorum
doğruluk potuk yetişse ne olur yetişmese ne oluur..
UEFA standartlarındaki stadyumun yüzde 50’si tamamlandı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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