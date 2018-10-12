Tarihi stadyum, 'Millet Bahçesi' oluyor
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    12 Ekim 2018, Cuma
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    Tarihi stadyum, '' oluyor

    Tarihi stadyum, '<a href="/index/millet-bahcesi?id=ee73abb3-6e0c-46c7-b1c8-28e922cbccc1" class="" rel="tag">Millet Bahçesi</a>' oluyor

    Mersin'de 1951'den 2014 yılına kadar hizmet veren tarihi Tevfik Sırrı Gür Stadyumu'nun yıkımına başlandı.

    1943-1947 yılları arasında dönemin valisi Tevfik Sırrı Gür tarafından istimlak ettirilen arsada yapımına başlanan ve 1951 yılında tamamlanıp 'na tahsis edilen stadyum, kapılarını kırmızı-lacivertli ekibin ile oynadığı hazırlık maçı ile açtı. 63 yıllık tarihinde 'nun sayısız başarısına tanıklık eden stadyum, 2013 Akdeniz Oyunları kapsamında yapılan Mersin Arena'nın açılması ile birlikte ömrünü tamamladı. Bu sahada oynanan son resmi müsabaka ise 2013-2014 sezonunda oynanan maçı oldu.


    " ÇIĞLIKLARI YERİNE SESİ VAR"
    'ın, "Arazi, '' olarak değerlendirilecek" dediği stadyumdaki yıkım çalışmalarının startı verildi.
    Geçtiğimiz günlerde ışıklandırma sistemi sökülen ve kentteki başka bir tesise nakledilen stadyumda koltuklar ile tribün üzerindeki kaplamaların sökümüne başlandı. Özellikle 9 Mayıs 2011'de Mersin İdmanyurdu'nun 'u 2-0 mağlup ederek 28 yıl aradan sonra 'e yükseldiği maçta tarihin en önemli anlarını yaşayan tribünlerde şimdi çığlıkları yerine sesleri var.


    Yıkımı üstlenen inşaat firmasının mühendis ve iş güvenliği uzmanı yetkilisi Funda Bahçıvanoğlu, "İhale soncunda burayı almış bulunmaktayız. Arkadaşlarla birlikte işlemi 16 Aralık 2018 itibari ile teslim edeceğiz. Şuan 14 kişi olarak başlıyoruz. Yıkımlarda yapılan işin durumuna göre çalışan sayısı artıyor veya azalıyor" dedi.

    1. 12.10.2018 14:48
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