Mourinho özel hayatına saygı istedi
19 Aralık 2018, Çarşamba
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Mourinho özel hayatına saygı istedi

Mourinho özel hayatına saygı istedi

takımındaki görevinden alınan Portekizli teknik direktör , "Umarım medya benim pozisyonuma saygı gösterir ve futbola dönene kadar özel hayatımı rahat bırakırlar." açıklamasında bulundu.

Mourinho, Avrupa'daki bazı basın organlarına gönderdiği yazılı açıklamada, gibi sembol bir kulüpte bulunmaktan büyük bir gurur duyduğunu ve taraftarların bunu bildiğine inandığını belirtti.

Bu zamana kadar görev yaptığı tüm kulüplerde olduğu gibi Manchester United'ta da olağanüstü kişilerle çalıştığını ve bazıları ile arkadaşlığının ömür boyu süreceğini kaydeden Mourinho, şöyle devam etti:

"Bir dönem kapandığında her zaman en yüksek saygıyı gösteriyorum ve olanlar üzerine yorum yapmıyorum. Umarım medya benim pozisyonuma saygı gösterir ve futbola dönene kadar özel hayatımı rahat bırakırlar. Mutlu Noeller."

İngiltere Premier ligi kulüplerinden Manchester United, 2016 mayıs ayında sözleşme imzaladığı teknik direktör Mourinho'nun görevine dün son vermişti.

  1. 20.12.2018 00:19
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