Mourinho özel hayatına saygı istedi
Manchester United takımındaki görevinden alınan Portekizli teknik direktör Jose Mourinho, "Umarım medya benim pozisyonuma saygı gösterir ve futbola dönene kadar özel hayatımı rahat bırakırlar." açıklamasında bulundu.
Mourinho, Avrupa'daki bazı basın organlarına gönderdiği yazılı açıklamada, Manchester United gibi sembol bir kulüpte bulunmaktan büyük bir gurur duyduğunu ve taraftarların bunu bildiğine inandığını belirtti.
Bu zamana kadar görev yaptığı tüm kulüplerde olduğu gibi Manchester United'ta da olağanüstü kişilerle çalıştığını ve bazıları ile arkadaşlığının ömür boyu süreceğini kaydeden Mourinho, şöyle devam etti:
"Bir dönem kapandığında her zaman en yüksek saygıyı gösteriyorum ve olanlar üzerine yorum yapmıyorum. Umarım medya benim pozisyonuma saygı gösterir ve futbola dönene kadar özel hayatımı rahat bırakırlar. Mutlu Noeller."
İngiltere Premier ligi kulüplerinden Manchester United, 2016 mayıs ayında sözleşme imzaladığı teknik direktör Mourinho'nun görevine dün son vermişti.
- 20.12.2018 00:19
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Fenerbahçe dibi gördü!
Toplam 3
Yorum
KrAlex PFFP kuralını boşver takımın en az 2 sene yapılanması lazım takıma 3-5 A kalite oyuncu ile takım ilk 5 e rahat girecektir..bu takım düşmez.
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Yarısını kazanamadı
Toplam 1
Yorum
team system Kasımpaşa maçında DİAGNE'nin golcülüğü yanında aldatmaya yönelik hareketlerine ve özellikle ceza sahası içinde sahte düşmelerine DİKKAT BJK
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Trabzonspor'da hedef 9. kupa!
Toplam 1
Yorum
baksoy İyi bir kadro kalede defolup giden ESTEBAN ' ın olmaması ayrı bir avantaj ?
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