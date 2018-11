Bundes Liga ekiplerinden Stuttgart'ta forma giyen milli futbolcu Berkay Özcan, A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Mircea Lucescu'nun kendisi ile ilgili planları olduğunu ifade etti.



Almanya ligi ekiplerinden Stuttgart'ta forma giyen milli futbolcu Berkay Özcan Tam Saha Dergisi'ne açıklamalarda bulundu. Genç futbolcu, Stuttgart'a transfer sürecinden bahsederek, "U15 Alman Milli Takımı'nda oynuyordum. Beni orada görmüşler. Sonra Karlsruhe'deki maçlarımı izlemeye geldiler. Sonrasında beni takip ettiler ve transferim gerçekleşti" şeklinde konuştu.



"'Türkiye beni hiç bırakmadı' dedim"

Öncelikle Alman Milli Takımı'nda oynayıp sonrasında A Milli Takımı tercih etmesi ile ilgili konuşan Özcan, "İlk teklif Alman Milli Takımı'ndan gelmişti. Türkiye'den hiçbir bağlantım yoktu. Beni kimse bilmiyordu. Almanya'dan gelen teklifi kabul ettim. Sonrasında Almanya beni U16 Milli Takımı'na çağırmadı ve açıkçası bağımız koptu. Tam bu sırada Türkiye'den beni aradılar. Türkiye'nin teklifini kabul edip U16 ve U17 Milli Takımlarında forma giymeye başladım. Tabii Türkiye adına forma giydiğimi Almanlar biliyordu. U19'da beni yine çağırdılar. Onlara, 'Artık size gelmeyeceğim. Türkiye adına oynamaya devam edeceğim. Beni U16'da istemediniz ama Türkiye beni hiç bırakmadı' dedim ve tekliflerini reddettim. Türkiye'de kendimi çok iyi hissediyordum. Bana burada çok ilgi gösterildi ve çok değer verildi" açıklamasını yaptı.



"Alman futbolunda disiplin birinci sırada geliyor"

Berkay, Alman futbolunda disiplinin ön planda olduğunu aktararak, "Alman ekolünde disiplin birinci sırada geliyor. Ayrıca taktik üzerine de çok fazla çalışma yapılıyor. Her organizasyonun çok sayıda varyasyonu bulunuyor. Bu konu üzerine çok kafa yoruluyor. Türkiye'de orta saha oyuncusu biraz daha serbest olur ama Almanya'da böyle bir sistem yok. Her oyuncu taktiğe bağlı kalmak zorunda. Tâbiri caizse makine gibi. Bundesliga'ya çok genç hocalar da geldi. Bu hocalar taktik üzerine daha çok çalışıyor. Aslında taktik ve serbestlik arasında farklı yanlar var bence. Taktik bazen işe yarıyor fakat bazen de oyuncunun serbest olup özgün işler yapması önem kazanıyor. Bu durum oyuncuya göre de değişiyor" değerlendirmesini yaptı.



"Futbolda her şey çabuk gelişiyor"

20 yaşındaki futbolcu, forma giydiği Stuttgart'taki kötü gidişle ilgili olarak, iniş-çıkışların yaşanabileceğini ifade ederek, "Futbolda her şey çabuk gelişiyor. Geçen sezon Tayfun Hocamız takımı 7. sıraya kadar taşıdı. Ama bu sezona kötü başladık ve her şey çok çabuk değişti. Oyuncular için de bu durum böyle aslında. Bir çıkış yakalıyorsun ama akabinde düşüş de yaşayabiliyorsun. Bundan sonrası için inşallah hayırlısı olur. Tayfun Korkut Hocama da kariyerinin bundan sonraki döneminde başarılar diliyorum" diye konuştu.



"Hedefim Barça, Real Madrid ve Premier Lig"

Berkay Özcan, Real Madrid ve Barcelona gibi büyük takımlarda oynama hedefinin olduğunu söyleyerek, "Her genç oyuncu gibi ben de Real Madrid, Barcelona ya da Premier Lig'in büyük takımlarında oynamak isterim. Özellikle İspanya ve İngiltere'yi çok istiyorum. Bunun için çok çalışmam gerekiyor. Kendimi bu konuda motive etmiş durumdayım. Daha 20 yaşındayım. İnşallah bir gün bunu başarırım" ifadelerini kullandı.



"A Milli Takım formasını giydiği için çok seviniyorum"

A Milli Futbol Takımı formasını giydiği için çok sevindiğini vurgulayan milli futbolcu, "Milli takımlarda forma giymek, Almanya'daki halimizi de çok etkiliyor açıkçası. Türkiye'ye geldiğim zaman çok seviniyorum. Ayaklarım yerden kesiliyor. Resmen uçarak geliyorum Milli Takım'a Türkiye kesinlikle çok daha sıcakkanlı. Alman Milli Takımı'nı da gördüğüm için çok rahat kıyas yapabilirim. Türk Milli Takımlarındaki ortam kesinlikle daha sıcak, daha sevecen. Buraya geldiğim zaman evime gelmiş gibi oluyorum. Kendi evimdeki ortam nasılsa, aslında buradaki ortam da öyle. Bu sözlerimden Almanya'ya kötü dediğim anlaşılmasın. Sonuçta Türkiye benim kendi kültürüm. Yemekleri bile farklı. Arkadaşlık daha cana yakın. Bu yüzden de motivasyonum çok daha farklı oluyor" şeklinde konuştu.



"Lucescu'nun benimle ilgili planları var"

Genç futbolcu, A Milli Takım Teknik Direktörü Mircea Lucescu'nun kendisini düşündüğünü belirterek, "Lucescu, Hertha Berlin ve Mainz 05 ile oynadığımız maçları izlemek üzere Almanya'ya geldi. Benimle ilgili düşüncelerini anlattı. Takımı gençleştirmek istediğinden bahsetti. Ben 19 yaşındaydım. Tayfur Havutçu Hocamla da konuştuk. Rusya, Tunus ve İran maçlarının kadrosuna çağrılmıştım. Bugün yine buradayım. Geçen sefer U21'de oynamıştım. Maç eksiğim olduğunu ve oynamam gerektiğini söylemişti. Yani düşününce bu durum bile çok güzel bir şey. Lucescu beni her türlü düşünüyor. Bir kenara atmıyor. Benimle ilgili planları var. U21'de maç oynayıp, eksiğimi kapatmamı istiyor. Bunu da öylesine söylemiyor. Genç oyuncularla ilgili sürekli planları var. Bunları çok düşünüyor. Değer görmek çok motive edici bir şey. Türkiye'yi seçtiğim için hiçbir zaman pişmanlık yaşamadım. Çünkü burada çok değer görüyorum" açıklamasına yer verdi.



"En beğendiğim oyuncu Messi"

'Hangi futbolcuyu örnek alıyorsun' sorusuna ise Berkay Özcan, şu yanıtı verdi:

"En beğendiğim oyuncu Lionel Messi. Onu çok yakından takip ediyorum. Benim örnek aldığım demeyeyim de beni benzettikleri oyuncu ise Zinedine Zidane. Tabii benim yaşım kendisini izlemek için yetmiyor. O futbolu bıraktığı zaman ben 8 yaşındaydım. Stilimi ona benzetiyorlar. Zidane'ın maçlarını hep internetten izledim. Şu an Schalke 04'ün teknik direktörü Domenico Tedesco benim U17 takımından eski hocam Kendisi beni Zidane'a çok benzetiyordu. Takımdaki çok arkadaşım da beni Zidane'a benzetiyor. Bu güzel bir şey."