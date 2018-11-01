Antalyaspor’da Kasımpaşa hazırlıkları
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    01 Kasım 2018, Perşembe
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    ’da hazırlıkları

    Antalyaspor’da Kasımpaşa hazırlıkları

    ’in 11. haftasında cumartesi günü deplasmanda ile karşılaşacak olan , bu maçın hazırlıklarına ’nde devam etti.

    'in 11. haftasında cumartesi günü deplasmanda ile karşılaşacak olan , bu maçın hazırlıklarına 'nde devam etti.


    Teknik Direktör Bülent Korkmaz, antrenman öncesi futbolcularıyla kısa bir konuşma yaptı. Bir hayli neşeli oldukları gözlenen kırmızı-beyazlı futbolcular, koşunun ardından gruplar halinde kısa ve uzun pas çalışması yaptı. 29 derecelik sıcaklık altında gerçekleştirilen antrenman, topla ısınma hareketleri ve 5'e 2 pas çalışmasıyla sona erdi.


    Antrenmana sakatlığı bulunan Charles katılmazken, hafif ağrıları bulunan kaleci Ozan Evrim Özenç salonda çalıştı.

    1. 1.11.2018 12:15
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