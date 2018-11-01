Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında cumartesi günü deplasmanda Kasımpaşa ile karşılaşacak olan Antalyaspor, bu maçın hazırlıklarına Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde devam etti.



Teknik Direktör Bülent Korkmaz, antrenman öncesi futbolcularıyla kısa bir konuşma yaptı. Bir hayli neşeli oldukları gözlenen kırmızı-beyazlı futbolcular, koşunun ardından gruplar halinde kısa ve uzun pas çalışması yaptı. 29 derecelik sıcaklık altında gerçekleştirilen antrenman, topla ısınma hareketleri ve 5'e 2 pas çalışmasıyla sona erdi.



Antrenmana sakatlığı bulunan Charles katılmazken, hafif ağrıları bulunan kaleci Ozan Evrim Özenç salonda çalıştı.