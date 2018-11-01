Antalyaspor’da Kasımpaşa hazırlıkları
Spor Toto Süper Lig’in 11. haftasında cumartesi günü deplasmanda Kasımpaşa ile karşılaşacak olan Antalyaspor, bu maçın hazırlıklarına Atilla Vehbi Konuk Tesisleri’nde devam etti.
Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında cumartesi günü deplasmanda Kasımpaşa ile karşılaşacak olan Antalyaspor, bu maçın hazırlıklarına Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde devam etti.
Teknik Direktör Bülent Korkmaz, antrenman öncesi futbolcularıyla kısa bir konuşma yaptı. Bir hayli neşeli oldukları gözlenen kırmızı-beyazlı futbolcular, koşunun ardından gruplar halinde kısa ve uzun pas çalışması yaptı. 29 derecelik sıcaklık altında gerçekleştirilen antrenman, topla ısınma hareketleri ve 5'e 2 pas çalışmasıyla sona erdi.
Antrenmana sakatlığı bulunan Charles katılmazken, hafif ağrıları bulunan kaleci Ozan Evrim Özenç salonda çalıştı.
- 1.11.2018 12:15
-
Fikret Orman'dan taraftara flaş sözler!
Toplam 6
Yorum
Köyiçi Taraftarla ugrasma GELDIGIN GIBI GIDERSIN. Ya da gitmek istiyorsun bahane üretiyorsun. Isini yap.
-
Bana kötü gün dost lazım!
Toplam 1
Yorum
Köyiçi Sana AKLINI BASINA ALMAK LAZIM!!! O Kaf dagindan in yoksa bu taraftar indirmesini bilir.
-
Gary Medel uzak kaldı
Toplam 1
Yorum
ozi defansa yönelik ortasahanın işi değil bunlar.oğuzhan efendinin işidir
Antalyaspor’da Kasımpaşa hazırlıkları haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.