KASIMPAŞA - ANTALYASPOR | CANLI
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    03 Kasım 2018, Cumartesi
    CANLI ENGLISH

    Antalya zirveye göz kırptı!

    Antalya zirveye göz kırptı!

    'in 11. haftasında evinde 'u konuk etti.

    'in 11. haftasında evinde 'u konuk etti. Recep Tayyip Erdoğan Statı'nda oynanan karşılaşmayı Antalyaspor Diego ve Doukara ile bulduğu goller 2-1 kazandı.

    Maça hızlı başlayan ekip ev sahibi Kasımpaşa oldu. Henüz 2. dakikada Trezeguet ile bulduğu gol endirekt serbest vuruş ihlali gerekçesiyle sayılmayan ev sahibi, 21. dakikada kaptanı Veysel Sarı ile üstünlüğü yakaladı.

    İlk yarının bitmesine az bir süre kala 43. dakikada Diego, takımı Antalyaspor'un beraberlik golüne imza attı. Karşılaşmanın ilk yarısı bu skorla sona erdi. 1-1.

    İkinci yarı karşılıklı ataklarla geçerken, Antalyaspor 82. dakikada Serdar Özkan'ın yere düşürülmesiyle penaltı kazandı. Doukara penaltıyı gole çevirirken, zirve yarışında zorlu Kasımpaşa deplasmanında Antalya'ya kritik bir 3 puan kazandırmış oldu.

    1. 3.11.2018 13:24
    2. Güncelleme: 3.11.2018 15:30
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Antalya zirveye göz kırptı! haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN