Antalya zirveye göz kırptı!

Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında Kasımpaşa evinde Antalyaspor'u konuk etti. Recep Tayyip Erdoğan Statı'nda oynanan karşılaşmayı Antalyaspor Diego ve Doukara ile bulduğu goller 2-1 kazandı.

Maça hızlı başlayan ekip ev sahibi Kasımpaşa oldu. Henüz 2. dakikada Trezeguet ile bulduğu gol endirekt serbest vuruş ihlali gerekçesiyle sayılmayan ev sahibi, 21. dakikada kaptanı Veysel Sarı ile üstünlüğü yakaladı.

İlk yarının bitmesine az bir süre kala 43. dakikada Diego, takımı Antalyaspor'un beraberlik golüne imza attı. Karşılaşmanın ilk yarısı bu skorla sona erdi. 1-1.

İkinci yarı karşılıklı ataklarla geçerken, Antalyaspor 82. dakikada Serdar Özkan'ın yere düşürülmesiyle penaltı kazandı. Doukara penaltıyı gole çevirirken, zirve yarışında zorlu Kasımpaşa deplasmanında Antalya'ya kritik bir 3 puan kazandırmış oldu.