Çaykur Rizespor maçında sakatlanarak oyunu terk eden ve tedavisine hemen başlanan Gökhan Töre'nin menajeri, tecrübeli oyuncunun futbol hayatının biteceği haberlerine açıklık getirdi.

Ali Pektaş şu ifadeleri kullandı:

Gökhan Töre'nin geçmiş dönemdeki sakatlıklarıyla ilgili hiç bir sıkıntı kalmadı. Dizinden daha önce geçirdiği operasyonun nüksetmesi söz konusu değil. Çaykur Rizespor maçındaki sakatlığı hakkında kulüp gerekli açıklamayı yaptı. 2 hafta sonra bu sakatlığı da tamamen geçmiş olacak. Gökhan sapasağlam sahalara dönecek.