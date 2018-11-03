Gökhan Töre'den müjdeli haber!
Çaykur Rizespor maçında sakatlanarak oyunu terk eden ve tedavisine hemen başlanan Gökhan Töre’nin menajeri, tecrübeli oyuncunun futbol hayatının biteceği haberlerine açıklık getirdi.
Çaykur Rizespor maçında sakatlanarak oyunu terk eden ve tedavisine hemen başlanan Gökhan Töre'nin menajeri, tecrübeli oyuncunun futbol hayatının biteceği haberlerine açıklık getirdi.
Ali Pektaş şu ifadeleri kullandı:
Gökhan Töre'nin geçmiş dönemdeki sakatlıklarıyla ilgili hiç bir sıkıntı kalmadı. Dizinden daha önce geçirdiği operasyonun nüksetmesi söz konusu değil. Çaykur Rizespor maçındaki sakatlığı hakkında kulüp gerekli açıklamayı yaptı. 2 hafta sonra bu sakatlığı da tamamen geçmiş olacak. Gökhan sapasağlam sahalara dönecek.
- 3.11.2018 13:43
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