Koray Şener'in, 4 yıl önce yaptığı paylaşım yürek yaktı
Derbi maçı öncesinde kalp krizi geçirerek hayatını kaybeden Fenerbahçe taraftarı Koray Şener'den geriye fotoğraflar ve videolar kaldı. Şener'in 4 yıl önce sosyal medya hesabından yaptığı "Kalpten gideceğim ondan eminim, bu takıma kalp dayanmaz" şeklinde paylaşımı yürek yaktı.
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