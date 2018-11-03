Fenerbahçeli futbolculardan Koray Şener'e ziyaret
Fenerbahçeli futbolcular, hayatını kaybeden Koray Şener'in kaldırıldığı Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne geldi.
- Video Boyutu
-
-
- Bu videoyu bildir
-
-
-
-
-
-
-
-
- İşaretlenen videolar ve kullanıcılar, Topluluk Yönergeleri'mizi ihlal edip etmediklerinin belirlenmesi için YouTube personeli tarafından 7 gün 24 saat izlenir. Topluluk Yönergeleri'ni ihlal eden hesaplara ceza verilir, ciddi düzeyde veya tekrarlı ihlaller yapanların ise hesapları feshedilebilir. Bir kanalı bildirmek istiyorsanız lütfen burayı tıklayın
FOTOMAÇ GALERİ
prev next
- Ali Koç, Phillip Cocu'ya bu sözlerle veda etti: "Yazık!"
- Real Madrid'den Fenerbahçe'ye kötü haber! Hoca adayı o isim
- Comolli'ye rağmen 11 milyon TL prim!
- İşte Laurent Blanc'ın hedefi! F.Bahçe...
- Fenerbahçe'den Laurent Blanc'a resmi teklif
- Dört koldan hoca arayışı!
- Erwin Koeman'ın Fenerbahçe hayali
- Derbide dikkatlerden kaçan olay! Benzia'dan şok küfür