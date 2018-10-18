Adana Demirspor Kulübü bilet fiyatlarında indirime gitti
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    18 Ekim 2018, Perşembe
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    Demirspor Kulübü bilet fiyatlarında indirime gitti

    Adana Demirspor Kulübü bilet fiyatlarında indirime gitti

    Enflasyonla Topyekün Mücadele Programı'na spor camiasından da destek geldi. 1. Lig takımlarından Demirspor Kulübü bilet fiyatlarında indirime gitti.

    Demirspor Kulübü'nden yapılan açıklamada, milletinin ve devletinin her zaman yanında olan Kulübü'nün, Enflasyonla Topyekün Mücadele Programı'na destek olarak bilet fiyatlarında indirim kararı aldığı belirtildi.


    Bugünden geçerli olmak üzere, tüm tribünlerde indirimli bilet satışı gerçekleşecek. Buna göre, kapalı tribün bilet fiyatı 50 'den 35 TL'ye, maraton 25 TL'den 17 TL'ye, kale arkası ise 25 TL'den 10 TL'ye düşürüldü.

    1. 18.10.2018 10:53
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