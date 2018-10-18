Adana Demirspor Kulübü bilet fiyatlarında indirime gitti
Enflasyonla Topyekün Mücadele Programı'na spor camiasından da destek geldi. Spor Toto 1. Lig takımlarından Adana Demirspor Kulübü bilet fiyatlarında indirime gitti.
Adana Demirspor Kulübü'nden yapılan açıklamada, milletinin ve devletinin her zaman yanında olan Adana Demirspor Kulübü'nün, Enflasyonla Topyekün Mücadele Programı'na destek olarak bilet fiyatlarında indirim kararı aldığı belirtildi.
Bugünden geçerli olmak üzere, tüm tribünlerde indirimli bilet satışı gerçekleşecek. Buna göre, kapalı tribün bilet fiyatı 50 TL'den 35 TL'ye, maraton 25 TL'den 17 TL'ye, kale arkası ise 25 TL'den 10 TL'ye düşürüldü.
- 18.10.2018 10:53
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Almanya'da kötü gidişat sürüyor
Toplam 2
Yorum
LÖW VE FENER löw feneri canlandırır ve uçurur acilen taze kan lazım futbolcular cocu istemiyorlar
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Taraftarlar kaçıyor
Toplam 7
Yorum
levo şenol hoca gider yeni bi hoca ve göze hoş gelen futbol ie birlikde heyecan gelir camiaya taraftar akın eder trubune..sorun saçma futbolda
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Brahimi’de bir adım önde
Toplam 2
Yorum
savaşan kartal umarım alabilirler love gönderilir yerine de aboubakar ve cenk tosun gökhan gönül'e de alternatif olarak kaan ayhan olursa harika olur.
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