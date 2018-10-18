Brezilya Kupası'nı Cruzeiro kazandı – Fotomaç – 18 Ekim 2018
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    18 Ekim 2018, Perşembe
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    'nı kazandı

    <a href="/index/brezilya-kupasi?id=912b9a14-14e4-44db-b522-a501eb212a27" class="" rel="tag">Brezilya Kupası</a>'nı <a href="/index/cruzeiro?id=13f412e1-ebaa-4f6a-a548-f9a1f15ed9fc" class="" rel="tag">Cruzeiro</a> kazandı

    Kupa finalinin rövanşında Corinthians'ı 2-1'le geçen , tarihinde altıncı kez kupayı müzesine götürdü

    2018 finalinin rövanşında Corinthians'ı deplasmanda 2-1 mağlup eden , kupanın sahibi oldu.

    Arena Corinthians'da oynanan kupanın rövanş maçına hızlı başlayan konuk ekip , 28. dakikada Robinho ile bulduğu golle ilk yarıyı 1-0 önde kapattı.

    İkinci yarıda penaltı kazanan ev sahibi Corinthians, 55. dakikada Jadson'un penaltıyı gole çevirmesiyle skoru 1-1'e getirdi. Cruzeiro, 82. dakikada Giorgian De Arrascaeta'nın fileleri havalandırmasıyla mücadeleden 2-1 galip ayrıldı.

    Evinde oynadığı ilk maçı da 1-0 kazanan Cruzeiro, üst üste ikinci, toplamda ise altıncı kez kupayı müzesine götürdü.

    1. 18.10.2018 10:39
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