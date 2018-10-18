Brezilya Kupası'nı Cruzeiro kazandı
Kupa finalinin rövanşında Corinthians'ı 2-1'le geçen Cruzeiro, tarihinde altıncı kez kupayı müzesine götürdü
2018 Brezilya Kupası finalinin rövanşında Corinthians'ı deplasmanda 2-1 mağlup eden Cruzeiro, kupanın sahibi oldu.
Arena Corinthians'da oynanan kupanın rövanş maçına hızlı başlayan konuk ekip Cruzeiro, 28. dakikada Robinho ile bulduğu golle ilk yarıyı 1-0 önde kapattı.
İkinci yarıda penaltı kazanan ev sahibi Corinthians, 55. dakikada Jadson'un penaltıyı gole çevirmesiyle skoru 1-1'e getirdi. Cruzeiro, 82. dakikada Giorgian De Arrascaeta'nın fileleri havalandırmasıyla mücadeleden 2-1 galip ayrıldı.
Evinde oynadığı ilk maçı da 1-0 kazanan Cruzeiro, üst üste ikinci, toplamda ise altıncı kez kupayı müzesine götürdü.
- 18.10.2018 10:39
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Almanya'da kötü gidişat sürüyor
Toplam 2
Yorum
LÖW VE FENER löw feneri canlandırır ve uçurur acilen taze kan lazım futbolcular cocu istemiyorlar
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Taraftarlar kaçıyor
Toplam 7
Yorum
levo şenol hoca gider yeni bi hoca ve göze hoş gelen futbol ie birlikde heyecan gelir camiaya taraftar akın eder trubune..sorun saçma futbolda
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Brahimi’de bir adım önde
Toplam 2
Yorum
savaşan kartal umarım alabilirler love gönderilir yerine de aboubakar ve cenk tosun gökhan gönül'e de alternatif olarak kaan ayhan olursa harika olur.
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