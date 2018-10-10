Futbolcu Arda Turan ile şarkıcı Berkay dün gece Emirgan Gizli Kalsın'da bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı.

Hürriyet'in haberine göre; Kavga büyüyüp ikili birbirine girince Arda Turan, Berkay'ın burnunu kırdı. Bu olayın ardından Berkay ve eşi mekandan ayrılıp hastaneye giderken Arda Turan ise mekanda kaldı.

