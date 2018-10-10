Arda Turan, şarkıcı Berkay’ın burnunu kırdı
Başakşehir'de forma giyen futbolcu Arda Turan, şarkıcı Berkay'ın burnunu kırdı.
Futbolcu Arda Turan ile şarkıcı Berkay dün gece Emirgan Gizli Kalsın'da bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı.
Hürriyet'in haberine göre; Kavga büyüyüp ikili birbirine girince Arda Turan, Berkay'ın burnunu kırdı. Bu olayın ardından Berkay ve eşi mekandan ayrılıp hastaneye giderken Arda Turan ise mekanda kaldı.
- 10.10.2018 12:41
- Güncelleme: 10.10.2018 13:16
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"Başarı, zirvede olmaktır"
Toplam 1
Yorum
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YASIN BOZAN NASIL SORUN YOK FUTBOLCULAR PARALARINI ALAMIYOR SIZ BOL KESEDEN ATMAYA DEBVAM EDIN
Arda Turan, şarkıcı Berkay’ın burnunu kırdı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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