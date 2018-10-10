Arda Turan, şarkıcı Berkay’ın burnunu kırdı – Fotomaç – 10 Ekim 2018
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    10 Ekim 2018, Çarşamba
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    , şarkıcı Berkay’ın burnunu kırdı

    Arda Turan, şarkıcı Berkay’ın burnunu kırdı

    Başakşehir'de forma giyen futbolcu , şarkıcı Berkay'ın burnunu kırdı.

    Futbolcu ile şarkıcı Berkay dün gece 'da bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı.

    Hürriyet'in haberine göre; Kavga büyüyüp ikili birbirine girince Arda Turan, Berkay'ın burnunu kırdı. Bu olayın ardından Berkay ve eşi mekandan ayrılıp hastaneye giderken Arda Turan ise mekanda kaldı.

    1. 10.10.2018 12:41
    2. Güncelleme: 10.10.2018 13:16
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