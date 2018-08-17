İlkay Gündoğan, Almanya Milli Takım kararını açıkladı – Fotomaç – 17 Ağustos 2018
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HEPSİ
    17 Ağustos 2018, Cuma
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    , Milli Takım kararını açıkladı

    İlkay Gündoğan, Almanya Milli Takım kararını açıkladı

    'in Milli Takımı'nı bırakmasının ardından nasıl bir tutum alacağı merak edilen bir başka Türk oyuncu 'ın kararını verdiği açıklandı.

    'ın Milli Takımı'nı bırakmayacağını duyuran Almanya basını, "Milli takımdan istifa yok, İlkay Gündoğan yeni kariyer, başarılar bekliyor" ifadelerini kullandı.


    ile çekilen fotoğrafla başlayan ve 'in Alman Milli Takımı bırakmasına neden olan tartışmaların ardından gözlerin çevrildiği İlkay Gündoğan, instagram hesabından kararını açıkladı.
    'de forma giyen İlkay Gündoğan, instagram hesabından yorum yapan bir taraftarın 'Bundan sonraki en büyük hedefin nedir?' şeklindeki sorusu üzerine, "Manchester City ile Şampiyonlar Ligi'nde şampiyon olmak ve Alman Milli Takımı ile de yeni başarılar, kariyer yaşamayı hedefliyorum" diye yanıt verdi.


    İlkay Gündoğan'ın instagram hesabından yaptığı konuşmayı sayfalarına taşıyan Alman basını, İlkay Gündoğan'ın milli takımla devam etmek istediği haberlerine yer verdi. Alman Bild Gazetesi de, "Milli takımdan istifa yok, İlkay Gündoğan milli takımla yeni kariyer, başarılar bekliyor" diye yazdı.
    2011 yılından beri Almanya Milli Takım kadrosunda bulunan İlkay Gündoğan, dönem dönem yaşadığı sakatlıklar nedeniyle sadece 27 maçta milli formayı giydi.

    1. 17.8.2018 12:14
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