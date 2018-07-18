Muğlaspor Zeki'yle imzaladı
Yeni sezonda TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta mücadele edecek Muğlaspor, orta saha oyuncusu Zeki Sinanoğlu'nu renklerine bağladı.
Geçen sezon 1'inci Lig'de küme düşen Gaziantepspor'da forma giyen Zeki'yle resmi sözleşme imzalandı. Muğlaspor'a geldiği için çok mutlu olduğunu dile getiren 25 yaşındaki oyuncu, kendisine güvenenleri mahcup etmeyeceğini söyledi. Futbola, Turgutlu Yedi Eylül İdmanyurdun'da başlayan Zeki Sinanoğlu, Turgutluspor, Adıyamanspor, Manisaspor, İskenderunspor, Dersimspor ve Kozan Belediyespor'da top koşturdu.
- 18.7.2018 14:29
-
Comolli'den transfer açıklaması! 100 futbolcu ile görüşüyoruz
Toplam 3
Yorum
mehmetcik sadece bas dost alınması gerekir.isla,dirar satılıp o ücretler bas dosta ödenir. bas dost bedavaya gelmiş olur.çünkü isla ve dirar fos
-
Fener gençleri garantiye aldı
Toplam 3
Yorum
Tamam Genç oyunculara yazık oluyor fenerbahçeye giden perişan oldu.
-
Mandzukic’te yeni rakip var
Toplam 3
Yorum
Husnu Sonmacta manzukic bir gol atti ama mac izlenirse pek okadarda ahim sahim deyildi onun yaptigini negredoda yapar besiktas takim halindoynarsa
Muğlaspor Zeki'yle imzaladı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.