Sporting Lizbon'da sözleşme krizi – Fotomaç – 12 Haziran 2018
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    'da sözleşme krizi

    Sporting Lizbon'da sözleşme krizi

    Portekiz ekibi 'da geçen sezon yaşanan tatsız olayların ardından takımdan büyük bir yaprak dökümü başladı

    Bir grup fanatik taraftarın antrenman tesislerini basarak oyunculara saldırmalarının ardından, 'dan tek taraflı fesih haberleri gelmeye devam ediyor.

    Son olarak William Carvalho, Gelson Martins, Bruno Fernandes ve Bas Dost sözleşmelerini tek taraflı feshetti.

    Portekiz ekibinde daha önce de kaleci Rui Patricio ve forvet Daniel Podence ile birlikte, teknik direktör kulüpten ayrılmıştı.

    Sporting Lizbon ile yollarını ayıran oyunculardan Patricio, Carvalho, Martins and Fernandes, 'nın ev sahipliği yapacağı 'nda, milli takımın formasını giyecek.

    1. 12.6.2018 14:19
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