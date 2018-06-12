Sporting Lizbon'da sözleşme krizi
Portekiz ekibi Sporting Lizbon'da geçen sezon yaşanan tatsız olayların ardından takımdan büyük bir yaprak dökümü başladı
Bir grup fanatik taraftarın antrenman tesislerini basarak oyunculara saldırmalarının ardından, Sporting Lizbon'dan tek taraflı fesih haberleri gelmeye devam ediyor.
Son olarak William Carvalho, Gelson Martins, Bruno Fernandes ve Bas Dost sözleşmelerini tek taraflı feshetti.
Portekiz ekibinde daha önce de kaleci Rui Patricio ve forvet Daniel Podence ile birlikte, teknik direktör Jorge Jesus kulüpten ayrılmıştı.
Sporting Lizbon ile yollarını ayıran oyunculardan Patricio, Carvalho, Martins and Fernandes, Rusya'nın ev sahipliği yapacağı Dünya Kupası'nda, milli takımın formasını giyecek.
- 12.6.2018 14:19
-
Sivasspor’da Aydın hamlesi
Toplam 1
Yorum
şems Aydın daha öncede sivasspor da idi, bir faydasını görmedik. aynı batuhan gibi. Bizi yarıyolda bırakır.
-
Trabzonspor'un yıldızı Okay Yokuşlu Celta Vigo yönetimiyle görüşüyor
Toplam 1
Yorum
kadir yazık oldu seneye çokdaha fazlasına giderdi
-
Fenerbahçe'den İsmail Köybaşı'ya transfer izni
Toplam 1
Yorum
azizin emekleri aziz emek verdi koc bu emekleri bozuk para gibi harcıyor . taraftarın hayalleri kursaklarında kalacak isik yok
Sporting Lizbon'da sözleşme krizi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.