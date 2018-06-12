Sporting Lizbon'da sözleşme krizi

Bir grup fanatik taraftarın antrenman tesislerini basarak oyunculara saldırmalarının ardından, Sporting Lizbon'dan tek taraflı fesih haberleri gelmeye devam ediyor.



Son olarak William Carvalho, Gelson Martins, Bruno Fernandes ve Bas Dost sözleşmelerini tek taraflı feshetti.

Portekiz ekibinde daha önce de kaleci Rui Patricio ve forvet Daniel Podence ile birlikte, teknik direktör Jorge Jesus kulüpten ayrılmıştı.



Sporting Lizbon ile yollarını ayıran oyunculardan Patricio, Carvalho, Martins and Fernandes, Rusya'nın ev sahipliği yapacağı Dünya Kupası'nda, milli takımın formasını giyecek.