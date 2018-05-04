TFF ile Katar Futbol Federasyonu arasında iş birliği – Fotomaç – 04 Mayıs 2018
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    04 Mayıs 2018, Cuma
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    ile arasında iş birliği

    TFF ile Katar Futbol Federasyonu arasında iş birliği

    () ile 2022 Dünya Kupası'na ev sahipliği yapacak arasında iş birliği anlaşması imzalandı.

    'den yapılan açıklamaya göre, federasyonun Riva'daki idari merkezinde gerçekleştirilen iş birliği anlaşmasını TFF Başkanı ile Başkanı Sheikh Hamad Bin Khalifa Al Thani imzaladı.

    İmza törenine TFF 1. Başkan Vekili ve Yönetim Kurulu Üyesi Servet Yardımcı, yönetim kurulu üyesi Alaattin Aykaç, genel sekreter Kadir Kardaş'ın yanı sıra Katar Futbol Federasyonu adına genel sekreter Mansoor Al Ansari ile Katar Futbol Federasyonu yetkilileri katıldı.

    İki ülke federasyonunun futbolu kapsayan tüm konularda ortak çalışma yapmasını sağlayacak anlaşmanın ardından karşılıklı hediye takdimi yapılırken, Katar heyeti TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde incelemelerde bulundu.

    1. 4.5.2018 15:29
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