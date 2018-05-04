TFF ile Katar Futbol Federasyonu arasında iş birliği
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ile FIFA 2022 Dünya Kupası'na ev sahipliği yapacak Katar Futbol Federasyonu arasında iş birliği anlaşması imzalandı.
TFF'den yapılan açıklamaya göre, federasyonun Riva'daki idari merkezinde gerçekleştirilen iş birliği anlaşmasını TFF Başkanı Yıldırım Demirören ile Katar Futbol Federasyonu Başkanı Sheikh Hamad Bin Khalifa Al Thani imzaladı.
İmza törenine TFF 1. Başkan Vekili ve UEFA Yönetim Kurulu Üyesi Servet Yardımcı, yönetim kurulu üyesi Alaattin Aykaç, genel sekreter Kadir Kardaş'ın yanı sıra Katar Futbol Federasyonu adına genel sekreter Mansoor Al Ansari ile Katar Futbol Federasyonu yetkilileri katıldı.
İki ülke federasyonunun futbolu kapsayan tüm konularda ortak çalışma yapmasını sağlayacak anlaşmanın ardından karşılıklı hediye takdimi yapılırken, Katar heyeti TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde incelemelerde bulundu.
- 4.5.2018 15:29
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serdar sebepsiz mi :) takım büyük maçlarda top oynamıyordu takımın ahengiyle oynadı heralde farklı bir takımdan bahsediyor
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savasci fener kesinlikle rakipler değişir finalin adi herzaman fnerbahcedir onsuz bir turkiye düşünülemez ,ligden düşürseler dusdugu lig aydınlanır
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gs yuh yani.... allah yardimcimiz olsun fatih hoca
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