Maradona, teknik direktörlükte yine tutunamadı – Fotomaç – 28 Nisan 2018
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    28 Nisan 2018, Cumartesi
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    Maradona, teknik direktörlükte yine tutunamadı

    Maradona, teknik direktörlükte yine tutunamadı

    Birleşik Arap Emirlikleri ekibi El-Fujairah'ı üst lige taşıyamayan teknik direktör , görevinden ayrıldı

    Arjantin'in efsane futbolcularından , teknik direktörlüğünü üstlendiği Birleşik Arap Emirlikleri ekibi El-Fujairah takımında başarılı olamayınca görevini bıraktı.

    Birleşik Arap Emirlikleri'nin 2. lig ekiplerinden El-Fujairah'ı üst lige çıkarmak amacıyla geçen yıl mayıs ayında göreve getirilen Maradona, amacına ulaşamadı.

    Kulüpten yapılan açıklamada, Maradona'nın Khor Fakkan ile 1-1 berabere kalmasının ardından üst lige yükselme şansını yitiren El-Fujairah'daki görevini bıraktığı bildirildi.

    Dünyanın en iyi futbolcuları arasında yer alan Maradona, daha önce Arjantin Milli Takımı ve Birleşik Arap Emirlikleri ekibi El-Vasl'da tecrübe ettiği teknik direktörlük görevlerinde de başarılı olamamıştı.

    1. 28.4.2018 11:18
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