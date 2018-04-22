Julio Cesar futbolu bıraktı – Fotomaç – 22 Nisan 2018
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    22 Nisan 2018, Pazar
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    futbolu bıraktı

    Julio Cesar futbolu bıraktı

    ekibi Flamengo'da forma giyen kaleci , kariyerine son verdi.

    , Birinci Ligi'nin (Serie A) ikinci haftasında Flamengo'nun Americo Mineiro'yu 2-0 yendiği karşılaşmada son kez sahaya çıktı.

    Futbola başladığı kulüpte kariyerine son verme kararı alan 38 yaşındaki Cesar, 'nın Inter, 'nin , 'nın Toronto ve Portekiz'in takımlarında da forma giydi. Cesar, Benfica'dan ayrıldıktan sonra ocak ayında Flamengo ile kısa süreli sözleşme imzalamıştı.

    Kalesini koruduğu takımlarda birçok kupa kazanan Cesar, Inter ile 2009-2010 sezonunda Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu yaşamıştı.

    Brezilya 'nda 87 kez görev yapan Cesar, Konfederasyonlar Kupası'nda iki ve Copa America'da bir kez mutlu sona ulaştı.

    1. 22.4.2018 13:02
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