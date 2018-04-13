Buffon sahada kaybetti sosyal medyada kazandı! – Fotomaç – 13 Nisan 2018
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    13 Nisan 2018, Cuma
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    sahada kaybetti sosyal medyada kazandı!

    <a href="/index/buffon?id=b4ce570b-c3e4-40c8-9f4d-f9a3f4052642" class="" rel="tag">Buffon</a> sahada kaybetti sosyal medyada kazandı!

    Buffon dün akşam Real Madrid'e karşı tarih yazma fırsatını son anda kaçırdı. Buffon sahada kaybetti ama maç sonrası sosyal medyada kazandı. İşte sosyal medyada Buffon'a gelen destek mesajları...

    1. 13 Nisan 2018, Cuma
    2. Güncelleme: 01:57
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