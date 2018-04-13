Buffon sahada kaybetti sosyal medyada kazandı!
Buffon dün akşam Real Madrid'e karşı tarih yazma fırsatını son anda kaçırdı. Buffon sahada kaybetti ama maç sonrası sosyal medyada kazandı. İşte sosyal medyada Buffon'a gelen destek mesajları...
- 13 Nisan 2018, Cuma
- Güncelleme: 01:57
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Aziz Yıldırım: Avrupa'nın çok önemli bir ismiyle anlaştık
Toplam 7
Yorum
ms Hr yil oldugu gibi yine ayni masal onemli isim nasil gelecek hani para yine terenao gelmesin?
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Geleceği belli oldu! Beşiktaş ve Fenerbahçe peşindeydi!
Toplam 2
Yorum
Bence 40 yasinda Gelir mi ?
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Aziz Yıldırım: Avrupa'nın çok önemli bir ismiyle anlaştık
Toplam 7
Yorum
REAL FB Aklina yeni mi geldi? Kac yildir kaziklaniyorsun! Krasic, RVP; Maldonado; Guiza, Ihtiyar DEDE!! Neler neler, 20 yil GS ye yaradi,bizi gectil
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