Terraneo'ya İngiltere'de yeni görev
Fenerbahçe'de bir dönem görev yapan İtalyan futbol adamı Giuliano Terraneo, kariyerini İngiltere'de sürdürecek.
İngiltere Premier Lig ekiplerinden West Bromwich Albion'dan yapılan açıklamada, teknik danışman Nick Hammond'ın yerine Terraneo'nun getirildiği bildirildi.
Açıklamada, altı aylığına göreve getirilen 64 yaşındaki Terraneo'nun yeni teknik direktörün yanı sıra takımın yeniden yapılanmasında deneyimlerinden faydalanılacağı kaydedildi.
Bu sezon 33 haftada sadece 3 galibiyet alabilen West Bromwich Albion, 21 puanla son sırada yer alıyor.
- 12 Nisan 2018, Perşembe
- Güncelleme: 16:48
-
Fener'in bombası Mario Gomez
Toplam 15
Yorum
fbcan emeklibahçe aziz kendi yaşına göre genç oyuncularla anlaşıyor 10 senedir de robben geliyor
-
Beşiktaş ile Akhisarspor 12. randevuda
Toplam 3
Yorum
UZMAN DR HAKEM ADİL YÖNETİP TFF VE MHK NIN DİREKTİFLERİNE UYMAZSA BJK PUAN YADA PUANLAR KAYBEDER
-
Aziz Yıldırım'dan Beto'ya 1 milyon Euro!
Toplam 13
Yorum
Whisperer 4 değil 6 kez şampiyon oldu. Sırasıyla Denizli,Daum,Daum,Zico,Kocaman ve Yanal.. Hayır pek zeki olmadığın zaten belli de, bari bilene sor..
Terraneo'ya İngiltere'de yeni görev haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.