Terraneo'ya İngiltere'de yeni görev – Fotomaç – 12 Nisan 2018
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    12 Nisan 2018, Perşembe
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    Terraneo'ya 'de yeni görev

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    'de bir dönem görev yapan İtalyan futbol adamı Giuliano Terraneo, kariyerini 'de sürdürecek.

    Premier Lig ekiplerinden 'dan yapılan açıklamada, teknik danışman Nick Hammond'ın yerine Terraneo'nun getirildiği bildirildi.

    Açıklamada, altı aylığına göreve getirilen 64 yaşındaki Terraneo'nun yeni teknik direktörün yanı sıra takımın yeniden yapılanmasında deneyimlerinden faydalanılacağı kaydedildi.

    Bu sezon 33 haftada sadece 3 galibiyet alabilen , 21 puanla son sırada yer alıyor.

    1. 12 Nisan 2018, Perşembe
    2. Güncelleme: 16:48
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