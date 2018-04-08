Çılgın takas planı! Neymar... – Fotomaç – 08 Nisan 2018
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    08 Nisan 2018, Pazar
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    Çılgın takas planı! ...

    Çılgın takas planı! Neymar...

    'in Brezilyalı süperstarı hakkında Ada basını gündem yaratacak bir iddia ortaya attı.

    'in Brezilyalı yıldızı hakkındaki dedikodularının sonu gelmiyor...

    Geçtiğimiz yaz 222 milyon Euro karşılığında 'dan rekor bir bedelle transfer edilen Neymar için 'ın çılgın bir plan hazırlığı içinde olduğu öne sürüldü.

    Daily Star'ın haberine göre; United yönetimi, Neymar'ı transfer etmek için 'ye 2016 yazında 105 milyon Euro'ya aldığı 'nın yanı sıra Anthony Martial ve 70 milyon Euro teklif edecek.

    Takımının ligde Olimpik Marsilya'yla oynadığı maçta sakatlanan Neymar'ın sahalara ne zaman döneceği ve 2018 Dünya Kupası'ndaki yerini alıp alamayacağı ise belirsizliğini koruyor.

    1. 08 Nisan 2018, Pazar
    2. Güncelleme: 11:05
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