Çılgın takas planı! Neymar...
Paris Saint Germain'in Brezilyalı süperstarı Neymar hakkında Ada basını gündem yaratacak bir iddia ortaya attı.
Paris Saint Germain'in Brezilyalı yıldızı Neymar hakkındaki transfer dedikodularının sonu gelmiyor...
Geçtiğimiz yaz 222 milyon Euro karşılığında Barcelona'dan rekor bir bedelle transfer edilen Neymar için Manchester United'ın çılgın bir plan hazırlığı içinde olduğu öne sürüldü.
Daily Star'ın haberine göre; United yönetimi, Neymar'ı transfer etmek için PSG'ye 2016 yazında 105 milyon Euro'ya aldığı Paul Pogba'nın yanı sıra Anthony Martial ve 70 milyon Euro teklif edecek.
Takımının ligde Olimpik Marsilya'yla oynadığı maçta sakatlanan Neymar'ın sahalara ne zaman döneceği ve 2018 Dünya Kupası'ndaki yerini alıp alamayacağı ise belirsizliğini koruyor.
- 08 Nisan 2018, Pazar
- Güncelleme: 11:05
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Flaş iddia! Elmas ayrılmak istiyor!
Toplam 2
Yorum
Hamdi Güneş Aykut izin vermeli.Çünkü çok küçük.Yaşı 34 bile değil.Yan pas,geri pas işini de pek beceremiyor.Gönderin gitsin.Bize Aykut,Aziz yaşıtı lazım
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Flaş iddia! Elmas ayrılmak istiyor!
Toplam 2
Yorum
FB E.ELMAS zeki. bileklerine hakim koşmayan topu koşturan yetenekli oyuncu ama Aykut bu tip futbolcuları sevmez Messi yi bile oynatmaz.
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Lens'e büyük destek
Toplam 1
Yorum
HAİN BUGÜNE KADAR 8 KERE KALECİYLE KARŞI KARŞIYA KALDIN SEKİZİNİ DE AUTA ATTIN. BİZ SENİN NE OLDUĞUNU BİLİYORUZ. SENE SONU DEFOL GİT BEŞİKTAŞTAN.
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