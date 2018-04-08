Çılgın takas planı! Neymar...

Paris Saint Germain'in Brezilyalı yıldızı Neymar hakkındaki transfer dedikodularının sonu gelmiyor...

Geçtiğimiz yaz 222 milyon Euro karşılığında Barcelona'dan rekor bir bedelle transfer edilen Neymar için Manchester United'ın çılgın bir plan hazırlığı içinde olduğu öne sürüldü.

Daily Star'ın haberine göre; United yönetimi, Neymar'ı transfer etmek için PSG'ye 2016 yazında 105 milyon Euro'ya aldığı Paul Pogba'nın yanı sıra Anthony Martial ve 70 milyon Euro teklif edecek.

Takımının ligde Olimpik Marsilya'yla oynadığı maçta sakatlanan Neymar'ın sahalara ne zaman döneceği ve 2018 Dünya Kupası'ndaki yerini alıp alamayacağı ise belirsizliğini koruyor.