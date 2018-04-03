A Spor zirvenin tek sahibi – Fotomaç – 03 Nisan 2018
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    03 Nisan 2018, Salı
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    A zirvenin tek sahibi

    A Spor zirvenin tek sahibi

    Gelenek bozulmadı... A , 28 aydır en çok izlenen spor kanalı olmayı başardı.

    A , Kantar Media mart ayı ölçümlerine göre birçok kategoride birinci olup, zirvedeki yerini korudu. Sabahın ilk saatlerinden itibaren yayın maratonuna başlayan A Spor, son dakika haberleri, röportajları ve duayen isimlerin yorumlarıyla sporseverleri ekranlara kilitliyor. 'nda da final için geri sayıma geçilirken, A Spor bu kulvardaki heyecanı da izleyicilerle tüm detaylarıyla paylaşıyor. Türkiye'nin en çok izlenen spor kanalında yalnızca futbol değil tüm olimpik branşlardaki haberler de ekranlara taşınıyor.
    1. 03 Nisan 2018, Salı
    2. Güncelleme: 01:14
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