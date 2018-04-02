UEFA'dan Meliz Özçiğdem'e görev – Fotomaç – 02 Nisan 2018
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    02 Nisan 2018, Pazartesi
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    'dan Meliz Özçiğdem'e görev

    UEFA'dan Meliz Özçiğdem'e görev

    kokartlı kadın hakem Meliz Özçiğdem ve FIFA kokartlı yardımcı hakem Deybet Gök, 19 Yaş Altı Kadınlar Avrupa Şampiyonası 2018 Elit Turu 5. grup maçlarında görev yapacak.

    yapılan açıklamaya göre, 4-10 Nisan tarihlerinde Macaristan'da oynanacak organizasyonda Özçiğdem ve Gök'ün görev yapacağı 5. grupta, Macaristan, Hollanda, İsveç ve Slovenya takımları mücadele edecek.

    1. 02 Nisan 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 16:46
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