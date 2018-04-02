UEFA'dan Meliz Özçiğdem'e görev
FIFA kokartlı kadın hakem Meliz Özçiğdem ve FIFA kokartlı yardımcı hakem Deybet Gök, 19 Yaş Altı Kadınlar Avrupa Şampiyonası 2018 Elit Turu 5. grup maçlarında görev yapacak.
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 4-10 Nisan tarihlerinde Macaristan'da oynanacak organizasyonda Özçiğdem ve Gök'ün görev yapacağı 5. grupta, Macaristan, Hollanda, İsveç ve Slovenya takımları mücadele edecek.
- 02 Nisan 2018, Pazartesi
- Güncelleme: 16:46
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F.Bahçe'den tarihi karar!
Toplam 8
Yorum
rte pirim mirim vermeyin. kaç puan kazandılarda pirim alacaklar. puan kaybediliyor dirar,soldado,topal,souza,ismail hiç pirimi hak etmiyor fos
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Çakar'dan olay sözler: Bunun adı omurgasızlıktır!..
Toplam 2
Yorum
Şike var Akçaabat sebat nası TS alt yapısını oluşturuyorsa TS de GS nin alt yapısıdıı alt yapısı görevini yapıyor bu durumda burak maçı ikram eti GS
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Galatasaray seyircisi rekor kırdı
Toplam 2
Yorum
serr her takım için geçerli başarı olursa taraftar gidiyor değilse gitmiyor. bu ka basit
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