UEFA'dan Meliz Özçiğdem'e görev

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 4-10 Nisan tarihlerinde Macaristan'da oynanacak organizasyonda Özçiğdem ve Gök'ün görev yapacağı 5. grupta, Macaristan, Hollanda, İsveç ve Slovenya takımları mücadele edecek.