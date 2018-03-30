PSG, Thomas Tuchel ile anlaştı
Büyük beklentiler ve yüksek bonservis bedelli transferlerle bu sezona büyük beklentilerle başlayan PSG, Şampiyonlar Ligi'ne son 16 turunda veda ederek büyük hayal kırıklığı yarattı. Paris Saint Germain'n radikal bir karar alarak teknik direktör Thomas Tuchel'le her konuda anlaşmaya vardığı öğrenildi.
Neymar'ın transferinden sonra bu sezon ki ilkhedefini Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu olarak belirleyen ancak turnuvaya 2. turda Real Madrid'e elenerek veda eden Paris Saint Germain'de değişim rüzgarları esiyor...
Kulübe yakınlığıyla bilinen Le Parisien gazetesi, PSG yönetiminin Unai Emery'nin yerine getirmeyi düşündüğü Thomas Tuchel'le her konuda anlaşmaya vardığını duyurdu.
Geçtiğimiz yılın sonunda Borussia Dortmund'la yollarını ayıran 44 yaşındaki Tuchel, o zamandan beri hiçbir takımı çalıştırmıyordu. Adı Chelsea, Bayern Münih ve Arsenal'la da anılan Tuchel'in önümüzdeki günlerde resmen açıklanması bekleniyor.
- 30 Mart 2018, Cuma
- Güncelleme: 16:10
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8 finalin ilki!
Toplam 9
Yorum
DOĞRAMAYA DEVAM İLK YARIDAKİ KAYSERİ MAÇINDA CEZA ALANINDA KAYSERİLİ JOHSENİN AŞİL TENDONUNU BİÇTİ KIRMIZI KART VE PENALTI HAKEM DOĞRADI AZİZ NERDEYDİN
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8 finalin ilki!
Toplam 9
Yorum
orçun inşallah kalan sekizi göremezsin kayseri son maçın olur
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Yıldırım'ın 'Mega proje'sini açıklıyoruz
Toplam 7
Yorum
aslan aykut hoca gençleri süper yetenekleri harcadı. oynatsa hep klüp kazanacaktı hemde puan kazanacaktı. proje senin olsun. istemiyoruz.
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