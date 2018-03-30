PSG, Thomas Tuchel ile anlaştı

Neymar'ın transferinden sonra bu sezon ki ilkhedefini Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu olarak belirleyen ancak turnuvaya 2. turda Real Madrid'e elenerek veda eden Paris Saint Germain'de değişim rüzgarları esiyor...

Kulübe yakınlığıyla bilinen Le Parisien gazetesi, PSG yönetiminin Unai Emery'nin yerine getirmeyi düşündüğü Thomas Tuchel'le her konuda anlaşmaya vardığını duyurdu.

Geçtiğimiz yılın sonunda Borussia Dortmund'la yollarını ayıran 44 yaşındaki Tuchel, o zamandan beri hiçbir takımı çalıştırmıyordu. Adı Chelsea, Bayern Münih ve Arsenal'la da anılan Tuchel'in önümüzdeki günlerde resmen açıklanması bekleniyor.