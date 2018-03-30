PSG, Thomas Tuchel ile anlaştı – Fotomaç – 30 Mart 2018
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    30 Mart 2018, Cuma
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    , ile anlaştı

    PSG, Thomas Tuchel ile anlaştı

    Büyük beklentiler ve yüksek bonservis bedelli transferlerle bu sezona büyük beklentilerle başlayan , Şampiyonlar Ligi'ne son 16 turunda veda ederek büyük hayal kırıklığı yarattı. 'n radikal bir karar alarak teknik direktör 'le her konuda anlaşmaya vardığı öğrenildi.

    'ın transferinden sonra bu sezon ki ilkhedefini Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu olarak belirleyen ancak turnuvaya 2. turda 'e elenerek veda eden 'de değişim rüzgarları esiyor...

    Kulübe yakınlığıyla bilinen gazetesi, yönetiminin Unai Emery'nin yerine getirmeyi düşündüğü 'le her konuda anlaşmaya vardığını duyurdu.

    Geçtiğimiz yılın sonunda 'la yollarını ayıran 44 yaşındaki Tuchel, o zamandan beri hiçbir takımı çalıştırmıyordu. Adı , ve 'la da anılan Tuchel'in önümüzdeki günlerde resmen açıklanması bekleniyor.

    1. 30 Mart 2018, Cuma
    2. Güncelleme: 16:10
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