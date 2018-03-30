Roberto Carlos, Ada basınına Neymar hakkında açıklamalarda bulundu.
Neymar'ın Psg'ye giderek doğru kararı verdiğinin altını çizen Brezilyalı efsane isim, Barca'da Messi'nin gölgesinde oynayarak en iyi olamazsınız. Bu yüzden Neymar doğru kararı verdi dedi.
Neymar'ın dünyanın en iyisi olup olamayacağı konusunda da yorumlarda bulunan Carlos, Ronaldo ve Messi her zaman çok formdalar. Neymar ancak Dünyanın en iyi 3. oyuncusu olabilir derken, bu sebeple Neymar'ın, Messi ve Ronaldo futbolu bırakmadan Ballon d'Or'u kazanamayacağını iddia etti.
Fotomac.com.tr / Dış haberler / özel
- 30 Mart 2018, Cuma
- Güncelleme: 14:45
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Aziz Yıldırım'ın seçim sloganı belli oldu!
Toplam 4
Yorum
CELAL TUZ RUHU
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G.Saray’da planladım
Toplam 2
Yorum
cimbomlu haginin fotoğrafını bile görmek cimbomlular için büyük mutluluk. bize yaşattıkları için takımımıza ve hagimize teşekkür ediyoruz.
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Aziz Yıldırım'ın seçim sloganı belli oldu!
Toplam 4
Yorum
adanalı aldığın yabancı futbolculardan ettiğin zararı konuş bir o kadar daha tesis yapar başkanlık tesis yapmayla bitmiyor
Eski Fenerbahçeli'den Neymar yorumu: "Messi ve Ronaldo olduğu sürece.." haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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