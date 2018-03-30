Eski Fenerbahçeli'den Neymar yorumu: "Messi ve Ronaldo olduğu sürece.." – Fotomaç – 30 Mart 2018
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    30 Mart 2018, Cuma
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    Eski Fenerbahçeli'den yorumu: " ve olduğu sürece.."

    Eski Fenerbahçeli'den <a href="/index/neymar?id=01e7424a-e0e3-4fd7-8dac-57377c2e86b6" class="" rel="tag">Neymar</a> yorumu: "<a href="/index/messi?id=fe1264e2-7fd2-45ee-89b0-1ada571b2500" class="" rel="tag">Messi</a> ve <a href="/index/ronaldo?id=bc47ab65-3f01-4608-898f-98d2dfb3e033" class="" rel="tag">Ronaldo</a> olduğu sürece.."

    , Ada basınına hakkında açıklamalarda bulundu.

    'ın 'ye giderek doğru kararı verdiğinin altını çizen Brezilyalı efsane isim, Barca'da Messi'nin gölgesinde oynayarak en iyi olamazsınız. Bu yüzden Neymar doğru kararı verdi dedi.

    'ın dünyanın en iyisi olup olamayacağı konusunda da yorumlarda bulunan Carlos, Ronaldo ve Messi her zaman çok formdalar. Neymar ancak Dünyanın en iyi 3. oyuncusu olabilir derken, bu sebeple Neymar'ın, ve futbolu bırakmadan Ballon d'Or'u kazanamayacağını iddia etti.

    Fotomac.com.tr / Dış haberler / özel

    1. 30 Mart 2018, Cuma
    2. Güncelleme: 14:45
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