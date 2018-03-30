Neymar'ın Psg'ye giderek doğru kararı verdiğinin altını çizen Brezilyalı efsane isim, Barca'da Messi'nin gölgesinde oynayarak en iyi olamazsınız. Bu yüzden Neymar doğru kararı verdi dedi.

Neymar'ın dünyanın en iyisi olup olamayacağı konusunda da yorumlarda bulunan Carlos, Ronaldo ve Messi her zaman çok formdalar. Neymar ancak Dünyanın en iyi 3. oyuncusu olabilir derken, bu sebeple Neymar'ın, Messi ve Ronaldo futbolu bırakmadan Ballon d'Or'u kazanamayacağını iddia etti.

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