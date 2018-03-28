Guardiola’ya hakaret – Fotomaç – 28 Mart 2018
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    28 Mart 2018, Çarşamba
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    Guardiola’ya hakaret

    Guardiola’ya hakaret

    'nın menajeri 'nın sözleri dün Avrupa'da geniş yankı uyandırdı.

    'nın menajeri 'nın sözleri dün Avrupa'da geniş yankı uyandırdı. 'nin hocası 'yı hedef alan Raiola, 'a verdiği röportajda şu açıklamaları yaptı: "O korkak biri ancak kendisini pazarlamada çok iyidir. Fantastik bir hoca ama bununla birlikte insani vasfı sıfırdır. Alçak ve köpektir."
    1. 28 Mart 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 23:54
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