Guardiola’ya hakaret
Paul Pogba'nın menajeri Mino Raiola'nın sözleri dün Avrupa'da geniş yankı uyandırdı.
Paul Pogba'nın menajeri Mino Raiola'nın sözleri dün Avrupa'da geniş yankı uyandırdı. Manchester City'nin hocası Pep Guardiola'yı hedef alan Raiola, Daily Mirror'a verdiği röportajda şu açıklamaları yaptı: "O korkak biri ancak kendisini pazarlamada çok iyidir. Fantastik bir hoca ama bununla birlikte insani vasfı sıfırdır. Alçak ve köpektir."
- 28 Mart 2018, Çarşamba
- Güncelleme: 23:54
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