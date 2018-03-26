Bayern’e şok! – Fotomaç – 26 Mart 2018
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    26 Mart 2018, Pazartesi
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    Bayern’e şok!

    Bayern’e şok!

    Alman? Bild gazetesi, 'un eski teknik direktörü 'in 'in teklifini reddettiğini öne sürdü.

    gazetesi, 'un eski teknik direktörü 'in 'in teklifini reddettiğini öne sürdü. dışında takım çalıştırmak istediği ifade edilen başarılı teknik adamın İngiliz devi 'le görüştüğü öne sürüldü.
    1. 26 Mart 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 23:25
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