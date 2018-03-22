Usain Bolt, yeşil sahaya indi – Fotomaç – 22 Mart 2018
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    22 Mart 2018, Perşembe
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    , yeşil sahaya indi

    <a href="/index/usain-bolt?id=e0c9d160-44e7-4f11-89b0-ee044aa7f2cf" class="" rel="tag">Usain Bolt</a>, yeşil sahaya indi
    GÜNEY Afrika'nın M.Sundowns takımı ile kontrat imzaladığını duyuran rekortmen atlet , idmanlara başladı. aşığı yıldız sprinter, haziranda M.United'ın Stadyumu'nda UNICEF için oynanacak yardım maçında forma giyecek.
    1. 22 Mart 2018, Perşembe
    2. Güncelleme: 00:03
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