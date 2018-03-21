İlkay'ın Barcelona'ya transferine Arda engeli!
FIFA Menajeri Bayram Tutumlu'dan gündem yaratacak açıklama. Tutumlu, Manchester City'de forma giyen Türk asıllı Alman futbolcu İlkay Gündoğan'ın Barcelona'ya transferini Luis Enrique'nin Arda'yı çok istemesi engelledi.
- 21 Mart 2018, Çarşamba
- Güncelleme: 12:10
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Hedef 4 maçta 12 puan
Toplam 8
Yorum
BJK'li ¨Hedefimiz bile tutarsiz ve isteksiz... Hedef ancak kalan 8 maçta 8 galibiyet olabilir sampiyon olmak için... baska hedef olamaz !
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Ndiaye kiralık dönecek
Toplam 4
Yorum
gsli gerek yok gelmesin
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"Sen olsan kendini oynatır mısın?"
Toplam 1
Yorum
muat annıkızıl peki hücümdaki istatistikler aykut hoca
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