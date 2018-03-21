İlkay'ın Barcelona'ya transferine Arda engeli! – Fotomaç – 21 Mart 2018
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    21 Mart 2018, Çarşamba
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    İlkay'ın 'ya transferine Arda engeli!

    İlkay'ın <a href="/index/barcelona?id=dc010927-f8ec-4990-9900-41fad3feddf5" class="" rel="tag">Barcelona</a>'ya transferine Arda engeli!

    FIFA Menajeri Bayram Tutumlu'dan gündem yaratacak açıklama. Tutumlu, Manchester City'de forma giyen Türk asıllı Alman futbolcu İlkay Gündoğan'ın Barcelona'ya transferini Luis Enrique'nin Arda'yı çok istemesi engelledi.

    1. 21 Mart 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 12:10
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