Wesley Sneijder "Her an geri dönebilirim" – Fotomaç – 19 Mart 2018
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    19 Mart 2018, Pazartesi
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    "Her an geri dönebilirim"

    Wesley Sneijder "Her an geri dönebilirim"

    'dan ayrıldıktan sonra 2017 yazında Fransa Lig 1 ekiplerinden Nice’te forma giyen ve buradan 'nde Bülent Uygun'un çalıştırdığı Al Gharafa’ya olan , Hollanda’ya bir gün döneceğini ama şu anda bunu tercih etmediğini söyledi.

    2017-18 sezonuna Fransa Lig 1'de Nice formasıyla girdikten sonra 'nde Bülent Uygun'un çalıştırdığı Al Gharafa'ya olan Hollandalı oyuncu basın mensuplarına geleceğiyle ilgili açıklamalarda bulundu. Sneijder "Her zaman söyledim. Her an geri dönebilirim ama şu an bunu tercih etmiyorum. Hollanda'da kazanacağım çok az şey olduğunu düşünüyorum" dedi.


    "ABD 3. TERCİHİM"
    Katar'daki ortamdan çok mutlu olduğunu ve bu ligde oynamaya devam etmek istediğini söyleyen Hollandalıyıldız, "Katar'da kalabildiğim kadar kalacağım. 1.5 yıllık kontratım var ve muhtemelen daha uzun süre burada oynayacağım. ABD ise şu an üçüncü tercihim" şeklinde konuştu. Al Gharafa ile şu ana dek 12 maçta forma giyen Wesley Sneijder 6 gol atmayı başardı.

    1. 19 Mart 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 00:36
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