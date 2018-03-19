Wesley Sneijder "Her an geri dönebilirim"
Galatasaray'dan ayrıldıktan sonra 2017 yazında Fransa Lig 1 ekiplerinden Nice’te forma giyen ve buradan Katar Yıldızlar Ligi'nde Bülent Uygun'un çalıştırdığı Al Gharafa’ya transfer olan Wesley Sneijder, Hollanda’ya bir gün döneceğini ama şu anda bunu tercih etmediğini söyledi.
2017-18 sezonuna Fransa Lig 1'de Nice formasıyla girdikten sonra Katar Yıldızlar Ligi'nde Bülent Uygun'un çalıştırdığı Al Gharafa'ya transfer olan Hollandalı oyuncu Wesley Sneijder basın mensuplarına geleceğiyle ilgili açıklamalarda bulundu. Sneijder "Her zaman söyledim. Her an geri dönebilirim ama şu an bunu tercih etmiyorum. Hollanda'da kazanacağım çok az şey olduğunu düşünüyorum" dedi.
"ABD 3. TERCİHİM"
Katar'daki ortamdan çok mutlu olduğunu ve bu ligde oynamaya devam etmek istediğini söyleyen Hollandalıyıldız, "Katar'da kalabildiğim kadar kalacağım. 1.5 yıllık kontratım var ve muhtemelen daha uzun süre burada oynayacağım. ABD ise şu an üçüncü tercihim" şeklinde konuştu. Al Gharafa ile şu ana dek 12 maçta forma giyen Wesley Sneijder 6 gol atmayı başardı.
- 19 Mart 2018, Pazartesi
- Güncelleme: 00:36
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Yıldırım: "Alex'i derbiden önce kim getirdiyse..."
Toplam 9
Yorum
Hasan Aziz yıldırım olmasaydı mücadele etmeseydi şu an TFF 1. Ligde borçta en az 2 milyar dolar olmuştu seba gitti BJK iflas etti Aziz kalmalı
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Flaş açıklama: "Ali Koç Fenerbahçe'yi böldü"
Toplam 4
Yorum
AK Sayın Başkan, Bir insan babasının evinde 20 sene kalamıyor. Siz 20 sene başkanlık yaptınız. Hizmetlerinize teşekkür ediyoruz. Lütfen gidiniz
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Flaş açıklama: "Ali Koç Fenerbahçe'yi böldü"
Toplam 4
Yorum
Ş.Atalay Alex'in gelmesi takımı ateşler. Her şeyi seçime endekslemek korkunun ifadesi olsa gerek. Beylik sallanıyor galiba. Sonu hayrola.
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