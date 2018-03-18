Lewa Madrid'e – Fotomaç – 18 Mart 2018
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    18 Mart 2018, Pazar
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    Lewa Madrid'e

    Lewa Madrid'e

    'in süper yıldızı 'nin Almanya'da kalma ihtimali her geçen gün azalıyor.

    'in süper yıldızı 'nin Almanya'da kalma ihtimali her geçen gün azalıyor. İspanyol basınında sürekli Polonyalı forvetin 'e transfer olacağı yazılıyor. İspanyol devinin, Bayern ile 2021'e kadar kontratı olan Lewandowski için 150 milyon euro'yu gözden çıkaracağı öğrenildi. 29 yaşındaki forvetin de Şampiyonlar Ligi şampiyonluğunu kazanmak için bu transfere sıcak baktığı belirtildi. Lewandowski gelirse Real'in Benzema'yı elden çıkarması bekleniyor.
    1. 18 Mart 2018, Pazar
    2. Güncelleme: 00:46
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