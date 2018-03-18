Fas 2026 Dünya Kupası için 15,8 milyar dolar ayırdı
Fas'ın 2026'da düzenlenecek FIFA Dünya Kupası'na ev sahipliğini elde etmesi halinde organizasyon için 15,8 milyar dolarlık yatırım yapacağı bildirildi.
Fas'ın adaylık sürecini takip etmek üzere kurulan komitenin başkanlığını yürüten Sanayi, Ticaret ve Yatırım Bakanı Mevlay Hafız el-Alemi, düzenlediği basın toplantısında, ülkesinin 2026 yılındaki Dünya Kupası'na ev sahipliği yapması durumunda 15,8 milyar dolarlık yatırım yapacaklarını duyurdu.
Dünya Kupası organizasyonu için spor altyapısının güçlendirileceğini belirten Alemi, "Bu maliyet, FIFA tarafından talep edilen standartlara göre spor tesisleri ve stadyumların yenilenmesi ile diğer spor altyapısına ilişkin yatırımları içeriyor." dedi.
Adaylık dosyasında toplam 10 kentte 14 stadyumun yer aldığını ve bu statlardan 6'sının tamamen hazır olduğunun altını çizen Bakan Alemi, daha önceki yıllarda FIFA'nın istediği standartlara göre stat olmadan başvuru yaptıklarını hatırlattı.
Adaylık için resmi başvurusunu geçen perşembe günü yapan Fas, 1994, 1998, 2006 ve 2010 yıllarında da Dünya Kupasına ev sahipliği için adaylığını koymuş fakat kazanamamıştı.
2026 Dünya Kupası'na ev sahibi olacak ülke, 13 Haziran'da Rusya'nın başkenti Moskova'da yapıyacak oylama ile belirlenecek.
- 18 Mart 2018, Pazar
- Güncelleme: 09:59
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"Kadıköy'de hakemler F.Bahçe'yi tokatlayabiliyor"
Toplam 4
Yorum
CEBELLEZİ BJK FB BİR OFYSATTAN GOL RAKİBİN İKİ PENALTISI CEBELLEZİ. HER MAÇTA VERMİYORLAR İŞTE NAPARSIN.
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Çok sert hareket! G.Saray'ın yıldızı cezalı duruma düştü Trabzon'da yok!
Toplam 2
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arma evet çok sert hareket Mehmet Ekicinin yaptıkları cinayet olduğunda ona hakem değil hakim bakması lazım
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Aykut Kocaman'dan çok sert hakem tepkisi! "Utanıyorum"
Toplam 31
Yorum
ver penaltıyı ver üç penaltı 2 ofysattan gol abime.
Fas 2026 Dünya Kupası için 15,8 milyar dolar ayırdı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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