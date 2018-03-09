Bir futbolcu daha yatağında ölü bulundu!
Ligue 2 ekiplerinden Tours'un altyapısında forma giyen 18 yaşındaki futbolcu Thomas Rodriguez hayatını kaybetti
Fransa 2. Futbol Ligi (Ligue 2) ekiplerinden Tours'ta forma giyen genç oyuncu Thomas Rodriguez öldü.
Kulüpten yapılan açıklamada, altyapıdan yetişen 18 yaşındaki futbolcunun yatağında ölü bulunduğu belirtilerek, sevenlerine ve ailesine başsağlığı dilendi.
Fransa Profesyonel Futbol Ligi'nin (LFP) açıklamasında ise yaşanan üzücü olay nedeniyle bugün Tours ile Valenciennes arasında oynanacak lig maçının ertelendiği, üst liglerde bu hafta sonu yapılacak karşılaşmalarda bir dakikalık saygı duruşunda bulunulacağı duyuruldu.
İtalya 1. Futbol Ligi (Serie A) ekiplerinden Fiorentina'nın kaptanı Davide
de geçen hafta otel odasında kalbinin yavaşlayarak durması sonucu hayatını kaybetmişti.
- 09 Mart 2018, Cuma
- Güncelleme: 17:29
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Newcastle sürprizi
Toplam 16
Yorum
black senin gibi vasat taraftarlardanda bir kurtulsak!!!!
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Newcastle sürprizi
Toplam 16
Yorum
black 2 sene besiktasi kim sampiyon yapti ! tabikide atiba-oguzhan-sosa uclusu, gelimis burda pas yapmasini bilmeyen denizi ve yusufu ovuyor cahil
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Buffon örneği
Toplam 32
Yorum
skiski örnek kişi buffon volkanla tek benzerliği kaleci olması insanlık ve futbolculuk konusunda volkan efendi yanına yaklaşamaz buffonun.
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