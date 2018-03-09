Bir futbolcu daha yatağında ölü bulundu! – Fotomaç – 09 Mart 2018
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    09 Mart 2018, Cuma
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    Bir futbolcu daha yatağında ölü bulundu!

    Bir futbolcu daha yatağında ölü bulundu!

    Ligue 2 ekiplerinden Tours'un altyapısında forma giyen 18 yaşındaki futbolcu hayatını kaybetti

    Fransa 2. Futbol Ligi (Ligue 2) ekiplerinden Tours'ta forma giyen genç oyuncu öldü.

    Kulüpten yapılan açıklamada, altyapıdan yetişen 18 yaşındaki futbolcunun yatağında ölü bulunduğu belirtilerek, sevenlerine ve ailesine başsağlığı dilendi.

    Fransa Profesyonel Futbol Ligi'nin (LFP) açıklamasında ise yaşanan üzücü olay nedeniyle bugün Tours ile Valenciennes arasında oynanacak lig maçının ertelendiği, üst liglerde bu hafta sonu yapılacak karşılaşmalarda bir dakikalık saygı duruşunda bulunulacağı duyuruldu.

    İtalya 1. Futbol Ligi (Serie A) ekiplerinden 'nın kaptanı Davide

    de geçen hafta otel odasında kalbinin yavaşlayarak durması sonucu hayatını kaybetmişti.

    1. 09 Mart 2018, Cuma
    2. Güncelleme: 17:29
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