Futbol dünyası Astori'ye veda ediyor
Futbol dünyası Fiorentina'nın 31 yaşındaki takım kaptanı Davide Astori'ye veda ediyor...
İtalya'da, Fiorentina'nın ligde deplasmanda Udinese ile oynaması gereken maç öncesi ani bir şekilde yaşamını yitiren İtalyan futbolcu Astori, bugün Floransa'da düzenlenen cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlanıyor.
JUVENTUS CENAZE TÖRENİNE TAM KADRO KATILDI
Binlerce Fiorentina taraftarının katıldığı törene futbol dünyasının tanınmış isimleri de hazır bulundu. Juventus kulübü takım olarak cenaze törenine katıldı. Fiorentina taraftarı Juventus'un bu hareketini dakikalarca alkışladı.
Öte yandan, FIFA ve UEFA başta olmak üzere, Türkiye Futbol Federasyonu, Türkiye ile Avrupa'dan birçok kulüp, Francesco Totti, Andrea Pirlo, Gianluigi Buffon ve Sergio Ramos gibi isimler taziye mesajı yayımladı.
- Video Boyutu
-
-
- Bu videoyu bildir
-
-
-
-
-
-
-
-
- İşaretlenen videolar ve kullanıcılar, Topluluk Yönergeleri'mizi ihlal edip etmediklerinin belirlenmesi için YouTube personeli tarafından 7 gün 24 saat izlenir. Topluluk Yönergeleri'ni ihlal eden hesaplara ceza verilir, ciddi düzeyde veya tekrarlı ihlaller yapanların ise hesapları feshedilebilir. Bir kanalı bildirmek istiyorsanız lütfen burayı tıklayın
- Cenk Tosun Everton'daki ilk golüne böyle sevindi!
- Cenk'in yeni stadı da Vodafone Park gibi olacak!
- İşte çocukluk fotoğraflarıyla Cengiz Ünder
- Avrupa'da yılın 11'i belli oldu
- Adebayor'dan asker selamı
- Ronaldo saç stilini nereden ilham aldığını açıkladı
- PSG turu zora soktu!
- Premier Lig'de yeni takımında golle geç buluşan forvetleri