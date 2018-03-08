Futbol dünyası Astori'ye veda ediyor

Futbol dünyası Fiorentina'nın 31 yaşındaki takım kaptanı Davide Astori'ye veda ediyor...

İtalya'da, Fiorentina'nın ligde deplasmanda Udinese ile oynaması gereken maç öncesi ani bir şekilde yaşamını yitiren İtalyan futbolcu Astori, bugün Floransa'da düzenlenen cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlanıyor.



JUVENTUS CENAZE TÖRENİNE TAM KADRO KATILDI

Binlerce Fiorentina taraftarının katıldığı törene futbol dünyasının tanınmış isimleri de hazır bulundu. Juventus kulübü takım olarak cenaze törenine katıldı. Fiorentina taraftarı Juventus'un bu hareketini dakikalarca alkışladı.



Öte yandan, FIFA ve UEFA başta olmak üzere, Türkiye Futbol Federasyonu, Türkiye ile Avrupa'dan birçok kulüp, Francesco Totti, Andrea Pirlo, Gianluigi Buffon ve Sergio Ramos gibi isimler taziye mesajı yayımladı.