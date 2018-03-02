Usta kalemler derbiyi yazdı
Rıdvan Dilmen: Tarihi bir derbiydi
Gergin bir pazarı geçmiştik. 1-0'dan dönüp, 3-1'i elde edip, "Ligde ben de varım" diyen moralli Beşiktaş ile sonuçtan çok oyundan demoralize olmuş F.Bahçe rotasyonla sahaya çıktı. Sahada iki hocanın da istemediği gergin bir ortam vardı. Özellikle Aykut Kocaman'ın istemediği 102.5 dakiklık, yorucu bir maç oynandı.
Tarihe geçecek maçlardan biri oldu. Aslında sakin başladı oyun... Sanki 3 gol yiyen, kötü oynayan F.Bahçe yoktu sahada. Uzun zamandır oynamayan Mehmet Ekici de olmak üzere güvenli başladılar. Kaleci dahil 4 savunma da rotasyonluydu.
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- 02 Mart 2018, Cuma
- Güncelleme: 07:49
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Koridorlar karıştı
Toplam 17
Yorum
BEŞİKTAŞ Fitili Soldado ateşledi Josef üçkağıçılıkla kırmızı aldırdı,Ekici denen adam aynı hareketi pepe'ye yaptı. Yiyorsa verseydin kırmızıyı FIRAT.
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Şenol Güneş'ten Soldado'ya gönderme
Toplam 17
Yorum
lazer1903 Queresma nın pozisyonunda JOSEFE vurmuyor bile Ekici yumruk atıyor bakın görüntülere Saldado kariyerini bitmiştir.
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Quaresma'ya ağır ceza!
Toplam 10
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taraftar Penarol maçında rakip oyuncuya yumruk atan Galatasaray ve Brezilya Milli Takımının eski oyuncusu Felipe Melo'ya 6 ay men cezası verdi.
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