Usta kalemler derbiyi yazdı – Fotomaç – 02 Mart 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    02 Mart 2018, Cuma
    OYUN ENGLISH

    kalemler derbiyi yazdı

    <a href="/index/usta?id=691928e5-e62a-4d7e-9e07-f69d49a1f4ae" class="" rel="tag">Usta</a> kalemler derbiyi yazdı

    Rıdvan Dilmen: Tarihi bir derbiydi

    Gergin bir pazarı geçmiştik. 1-0'dan dönüp, 3-1'i elde edip, "Ligde ben de varım" diyen moralli Beşiktaş ile sonuçtan çok oyundan demoralize olmuş F.Bahçe rotasyonla sahaya çıktı. Sahada iki hocanın da istemediği gergin bir ortam vardı. Özellikle Aykut Kocaman'ın istemediği 102.5 dakiklık, yorucu bir maç oynandı.
    Tarihe geçecek maçlardan biri oldu. Aslında sakin başladı oyun... Sanki 3 gol yiyen, kötü oynayan F.Bahçe yoktu sahada. Uzun zamandır oynamayan Mehmet Ekici de olmak üzere güvenli başladılar. Kaleci dahil 4 savunma da rotasyonluydu.

    .

    1. 02 Mart 2018, Cuma
    2. Güncelleme: 07:49
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    kalemler derbiyi yazdı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN