Sezon başında Fransa’nın Nice takımına transfer olan ve istediği performansa ulaşamayan Hollandalı futbolcu Wesley Sneijder, devre arasında geçtiği Katar’ın Al Gharafa ekibinde çıktığı 11 resmi müsabaka 8 gol attı.
Yıldız futbolcu, Katar ekibinde bu sezon ligde ve Asya Şampiyonlar Ligi'nde toplam 11 karşılaşmaya çıktı. 33 yaşındaki futbolcu, bu müsabakalarda 8 kez rakip fileleri havalanırdı.
Sneijder, Nice'de oynadığı 8 karşılaşmada ise sadece 1 asist yapmıştı.
- 02 Mart 2018, Cuma
- Güncelleme: 14:27
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Quaresma'ya ağır ceza!
Toplam 34
Yorum
Nirvana Q7 kendine dirsek atana aynı şekilde karşılık verdi ve cezasını gördü . Başka cezaya gerek olmamalı . J. De F...ing Souza ceza görmeli .
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Senaryo yazmışlar
Toplam 11
Yorum
Nirvana Bu Fb lilerin bir no lu özelliği seyrettiklerini anlamamaları .
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Koridorlar karıştı
Toplam 24
Yorum
barış kadıköy ve cehennme ha, valla çok güldüm : ) )
Sneijder, Katar’da kendini buldu haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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