Sneijder, Katar’da kendini buldu – Fotomaç – 02 Mart 2018
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    02 Mart 2018, Cuma
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    , ’da kendini buldu

    Sneijder, Katar’da kendini buldu

    Sezon başında ’nın Nice takımına olan ve istediği performansa ulaşamayan Hollandalı futbolcu Wesley , devre arasında geçtiği ’ın ekibinde çıktığı 11 resmi müsabaka 8 gol attı.

    'dan sezon başında ayrılan Hollandalı futbolcu Wesley , 'nın Nice takımına olmuştu. Burada istediği performansı sergileyemeyen Sneijder, devre arasında Türk Teknik Direktör Bülent Uygun'un çalıştırdığı 'ın ekibine geçti. Al Gharafa'da kendini bulan Hollandalı futbolcu, son olarak ligde evinde 6-1 kazandıkları maçta 2 gol kaydetti.

    Yıldız futbolcu, Katar ekibinde bu sezon ligde ve Asya Şampiyonlar Ligi'nde toplam 11 karşılaşmaya çıktı. 33 yaşındaki futbolcu, bu müsabakalarda 8 kez rakip fileleri havalanırdı.

    Sneijder, Nice'de oynadığı 8 karşılaşmada ise sadece 1 asist yapmıştı.

    1. 02 Mart 2018, Cuma
    2. Güncelleme: 14:27
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