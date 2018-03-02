Sneijder'den Galatasaray itirafı
Galatasaray'ın eski futbolcusu Wesley Sneijder, 2013 yılında sarı kırmızılı ekibe transfer olduğunda Liverpool'dan da teklif aldığını ancak sarı kırmızılı ekibi tercih ettiğini söyledi.
2009 yılında transfer olduğu İtalyan devi Inter'den o sırada takımın başında olan Andrea Stramaccioni ile anlaşamadığı için 2013 yılında ayrılan Wesley Sneijder, Avrupa'nın birçok takımından teklif almasına rağmen Galatasaray'ı tercih ettiğini açıkladı.
33 yaşındaki futbolcu sarı kırmızılı ekibi neden seçtiğini şu sözlerle itiraf etti:
"Inter'den ayrıldığımda başta Liverpool olmak üzere Avrupa'nın birçok kulübünden teklif gelmişti ama ben Galatasaray'ı seçtim. 'Neden Liverpool değil de Galatasaray?' diye sürekli soruyorlardı. Galatasaray'ı seçtim çünkü ben kazanan bir oyuncuyum."
Türkiye'de daha fazla şampiyonluk yaşayabileceğini düşündüğünü ve bu nedenle Galatasray'a geldiğini ifade eden Sneijder, "Ben her zaman şampiyonluk için oynuyorum Bu yüzden de Galatasaray'a gittim. Çünkü Galatasaray'da Liverpool'da yaşayacağımdan daha fazla zafer kazanabileceğimi düşünüyordum. Ve doğru seçeneği seçtiğime inanıyorum" şeklinde konuştu.
Türkiye'ye gelmiş olmaktan dolayı hiçbir pişmanlığı bulunmadığını da sözlerine ekleyen Sneijder "Türkiye'de çok güzel yıllar geçirdim" dedi.
Sneijder, Galatasaray'da forma giydiği dönemde 2 Süper Lig ve 3 Türkiye Kupası şampiyonluğu yaşadı.
- 02 Mart 2018, Cuma
- Güncelleme: 12:04
-
F.Bahçeli yöneticiden olay Quaresma paylaşımı
Toplam 16
Yorum
fenerli birfenerbahçeli olarak yöneticierin enazından daha ortamı sakinleştirmeleri lazım şunu iki takım oyuncuları kendilerine sorsun futbol bu mu
-
Aziz Yıldırım'dan G.Saray'a jest
Toplam 1
Yorum
Vatandas Ben oraya ayak basmam demenin nazik sekli. Buna da bizde jest deniyor...
-
F.Bahçeli yöneticiden olay Quaresma paylaşımı
Toplam 16
Yorum
kosabora şahite gerek yok, aynı oda da bi yarım saat yalnız kalın o sizi ikna eder.
Sneijder'den Galatasaray itirafı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.