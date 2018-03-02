Sneijder'den Galatasaray itirafı – Fotomaç – 02 Mart 2018
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    02 Mart 2018, Cuma
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    'den itirafı

    Sneijder'den Galatasaray itirafı

    'ın eski futbolcusu Wesley , 2013 yılında sarı kırmızılı ekibe transfer olduğunda 'dan da teklif aldığını ancak sarı kırmızılı ekibi tercih ettiğini söyledi.

    2009 yılında transfer olduğu İtalyan devi Inter'den o sırada takımın başında olan Andrea Stramaccioni ile anlaşamadığı için 2013 yılında ayrılan Wesley , Avrupa'nın birçok takımından teklif almasına rağmen 'ı tercih ettiğini açıkladı.

    33 yaşındaki futbolcu sarı kırmızılı ekibi neden seçtiğini şu sözlerle itiraf etti:

    "Inter'den ayrıldığımda başta Liverpool olmak üzere Avrupa'nın birçok kulübünden teklif gelmişti ama ben Galatasaray'ı seçtim. 'Neden Liverpool değil de Galatasaray?' diye sürekli soruyorlardı. Galatasaray'ı seçtim çünkü ben kazanan bir oyuncuyum."



    'de daha fazla şampiyonluk yaşayabileceğini düşündüğünü ve bu nedenle Galatasray'a geldiğini ifade eden Sneijder, "Ben her zaman şampiyonluk için oynuyorum Bu yüzden de Galatasaray'a gittim. Çünkü Galatasaray'da Liverpool'da yaşayacağımdan daha fazla zafer kazanabileceğimi düşünüyordum. Ve doğru seçeneği seçtiğime inanıyorum" şeklinde konuştu.

    Türkiye'ye gelmiş olmaktan dolayı hiçbir pişmanlığı bulunmadığını da sözlerine ekleyen Sneijder "Türkiye'de çok güzel yıllar geçirdim" dedi.

    Sneijder, Galatasaray'da forma giydiği dönemde 2 ve 3 Türkiye Kupası şampiyonluğu yaşadı.

    1. 02 Mart 2018, Cuma
    2. Güncelleme: 12:04
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