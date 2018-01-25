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    25 Ocak 2018, Perşembe
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    'nda Van Marwijk dönemi

    <a href="/index/avustralya?id=ece18b12-a808-4fd8-a50b-65b9931973a2" class="" rel="tag">Avustralya</a> <a href="/index/milli-takimi?id=5cfe5940-77d2-4178-adfd-159dd7a6ed50" class="" rel="tag">Milli Takımı</a>'nda Van Marwijk dönemi

    Futbol Federasyonu, milli takım teknik direktörlüğüne Hollandalı 'i getirdi.

    Federasyonun internet sitesinde yer alan açıklamada, 'nın 'da düzenlenecek 2018 'na katılma hakkını elde etmesinin ardından istifa eden Ange Postecoglou'nun yerine 65 yaşındaki 'in getirildiği duyuruldu.

    Federasyon başkanı Steven Lowy, deneyimli teknik adamın 2010 yılında ülkesi Hollanda'yı, bu yıl da 'na götürdüğünü hatırlatarak, " dünya standartlarında bir isim. Tecrübeleri onu seçmemizdeki belirleyici nedenlerden biriydi. futbolu için harika bir sonuç." değerlendirmesinde bulundu.

    Van Marwijk ise kendisine güvenenlere teşekkür ederek, "Onlara cevabım, 'ya sadece rekabet için gitmiyoruz, maçlarımızı kazanmak için gidiyoruz. Tüm maçlarımızı kazanmak istiyorum.'' ifadelerini kullandı.

    , 2018 'nda , ve Peru ile C Grubu'nda mücadele edecek.

    1. 25 Ocak 2018, Perşembe
    2. Güncelleme: 09:57
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