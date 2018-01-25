Federasyonun internet sitesinde yer alan açıklamada, Avustralya'nın Rusya'da düzenlenecek 2018 FIFA Dünya Kupası'na katılma hakkını elde etmesinin ardından istifa eden Ange Postecoglou'nun yerine 65 yaşındaki Bert van Marwijk'in getirildiği duyuruldu.

Federasyon başkanı Steven Lowy, deneyimli teknik adamın 2010 yılında ülkesi Hollanda'yı, bu yıl da Suudi Arabistan'ı Dünya Kupası'na götürdüğünü hatırlatarak, "Bert Van Marwijk dünya standartlarında bir isim. Tecrübeleri onu seçmemizdeki belirleyici nedenlerden biriydi. Avustralya futbolu için harika bir sonuç." değerlendirmesinde bulundu.

Van Marwijk ise kendisine güvenenlere teşekkür ederek, "Onlara cevabım, Rusya'ya sadece rekabet için gitmiyoruz, maçlarımızı kazanmak için gidiyoruz. Tüm maçlarımızı kazanmak istiyorum.'' ifadelerini kullandı.

Avustralya, 2018 FIFA Dünya Kupası'nda Fransa, Danimarka ve Peru ile C Grubu'nda mücadele edecek.