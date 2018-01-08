3.5 senede tam 25 hoca değiştirdiler! Rekor...
Mısır Ligi ekiplerinden Zamalek, 3.5 yılda tam 25 hoca değiştirdi ve bu alanda kırılması zor bir rekora imza attı
Mısır ekiplerinden Zamalek, Ehab Galal'ı teknik direktörlük görevine getirdi. Galal, Zamalek'in son 3,5 yıldaki 23. teknik direktörü oldu.
2014'te başkanlık koltuğuna oturduktan sonra sürekli teknik adam değişikliğine giden Mortada Mansour, son olarak nebojsa Jovovic'i gönderip Ehab Galal'ı takımın başına getirdi.
1.5 senelik imza atan Galal'ın görev süresini tamamlamadan kovulmasına kesin gözüyle bakılırken, Zamalek'in bugün Al Ahly'ye yenilmesi halinde bile 50 yaşındaki teknik adamın bileti kesilebilir!
- 08 Ocak 2018, Pazartesi
- Güncelleme: 13:48
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Ozan'a eleştiri: Bir adım ileri gidemedi!
Toplam 2
Yorum
fbcan bir oyuncuyu kamp kadrosuna almamak yapılacak en büyük yanlıştır. Oyuncuyu alıp ekstra antreman verip pestilini çıkartmak daha mantıklı
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Usta vurdu, Meriç ku rtardı
Toplam 2
Yorum
zzz en son top direkten donmustu
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G.Saray'a dev gelir! 60 milyon...
Toplam 4
Yorum
1903edirne Beşiktaş, Akaretlerdeki taşındığı binaları yıllık 3.410.000 $'dan kiraya veriyor. GS'nin kiralaması sudan ucuz.Bedava. Aman dikkat!
3.5 senede tam 25 hoca değiştirdiler! Rekor... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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