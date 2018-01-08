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    08 Ocak 2018, Pazartesi
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    3.5 senede tam 25 hoca değiştirdiler! Rekor...

    3.5 senede tam 25 hoca değiştirdiler! Rekor...

    Ligi ekiplerinden , 3.5 yılda tam 25 hoca değiştirdi ve bu alanda kırılması zor bir rekora imza attı

    ekiplerinden , 'ı teknik direktörlük görevine getirdi. Galal, 'in son 3,5 yıldaki 23. teknik direktörü oldu.

    2014'te başkanlık koltuğuna oturduktan sonra sürekli teknik adam değişikliğine giden Mortada Mansour, son olarak nebojsa Jovovic'i gönderip 'ı takımın başına getirdi.

    1.5 senelik imza atan Galal'ın görev süresini tamamlamadan kovulmasına kesin gözüyle bakılırken, Zamalek'in bugün Al Ahly'ye yenilmesi halinde bile 50 yaşındaki teknik adamın bileti kesilebilir!

    1. 08 Ocak 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 13:48
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